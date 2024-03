West-Suriname: knooppunt voor cocaïnestroom (VIDEO)

Connect on Linked in

Het westen van Suriname lijkt op dit moment een wezenlijke schakel op de route van de internationale cocaïnehandel te zijn. Nadat vorige week ruim twee ton cocaïne in beslag werd genomen in een loods in het district Nickerie blijkt een zending van 593 kilo ook weer vanuit Nickerie te zijn aangevoerd.

SLM

Afgelopen woensdag werd deze 593 kilo gevonden in een Airbus A340 van Surinam Airways. Surinaamse media melden nu dat de politie denkt dat deze cocaïne naar de internationale luchthaven is aangevoerd door een vrachtbedrijf dat pakketten levert aan Nederland. Het belandde zo in een loods van de SLM op het vliegveld.

De drugs zijn vervolgens verstopt in 17 dozen in een technische ruimte aan de onderzijde van de cockpit. Terwijl het toestel op het punt stond om te vertrekken naar Amsterdam werd de cocaïne ontdekt.

Politieman

In verband met de cocaïne die eerder vorige week in Nickerie werd gevonden is een Surinaamse politieman gearresteerd, en zoekt de politie naar drie mannen.

Het westen van Suriname is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw het belangrijkste gebied waar cocaïne Suriname binnenkomt. Vliegtuigjes uit Colombia en Brazilië landden er op verlaten weggetjes in de uitgestrekte rijstplantages.

Speciale eenheden

De laatste jaren lijkt de route via West-Suriname opnieuw erg in trek bij de cocaïnehandelaren. In september vorig jaar werd er door het Justitieel Interventie Team (JIT) een illegale landingsbaan ontmanteld. Speciale eenheden van de Surinaamse politie voeren geregeld acties uit in het binnenland van West-Suriname, zoals in maart 2022 toen een groep zwaarbewapende mannen werd opgepakt.

In 2019 werd in buurland Guyana het lichaam van Nitender Oemrawsingh gevonden kort nadat de politie in Suriname 2,3 ton cocaïne in beslag had genomen.