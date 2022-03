Suriname: zeven zwaar bewapende mannen gearresteerd

Connect on Linked in

In Nickerie, in het westen van Suriname, zijn woensdag zeven mannen opgepakt met acht aanvalsgeweren, een jachtgeweer, een Glock-pistool, en munitie. In Suriname gonst het van de geruchten dat er onder de verdachten twee familieleden van oud-president Desi Bouterse zouden zijn. Dat is pikant omdat het erop lijkt dat er onder de gevonden wapens ook geweren zijn die vorig jaar waren gestolen uit het magazijn van het Surinaamse leger, in de villa van Bouterse.

AR-15

De mannen werden aangehouden onder meer 4 AK-47 geweren, 4 AR-15 geweren, een Glock pistool, een jachtgeweer, munitie, en een satelliettelefoon. De Surinaamse minister van Justitie heeft gezegd te onderzoeken wat de achtergrond van de arrestaties is: ‘Wij vragen ons af wat dit is. Er kan sprake zijn van terrorisme, ruilhandel met drugs of het beschermen van een criminele organisatie’. De zeven zitten volledig in beperkingen en mogen zelfs geen contact hebben met hun advocaat.

Het is niet bevestigd dat de de aangetroffen wapens afkomstig zijn van vorig jaar gestolen voorraad.

Kleinzoon

Desi Bouterse heeft gezegd dat hij op 22 juni vorig jaar ontdekte dat er was ingebroken in de wapenkamer. Er zouden onder meer 46 geweren en raketwerpers zijn ontvreemd.

Bouterse’s kleinzoon pleegde niet lang daarna zelfmoord. Deze Walter Bouterse bleek te hebben beschikt over gestolen wapens omdat hij die volgens verklaringen van verdachten te koop zou hebben aangeboden. Ook Desi Bouterse heeft het vermoeden over betrokkenheid van zijn kleinzoon geuit. Bouterse zei vorige zomer op een persconferentie ook contacten te hebben met wat hij noemde ‘de onderwereld’ over de wapens. Hij zou aan de regering hebben aangeboden te bemiddelen over teruggave. De regering zou daar niet op in zijn gegaan.

Er staat al een groep verdachten voor de rechtbank in de zaak van de wapendiefstal en er is eerder een kleinere partij Kalashnikovs gevonden. Opdrachtgevers voor de diefstal zijn niet in beeld gekomen.