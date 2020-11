Woning van pleegzoon Bouterse in Suriname beschoten

Connect on Linked in

In Suriname hebben onbekenden donderdagmiddag de woning beschoten van Romano Meriba, de omstreden pleegzoon van voormalig president Desi Bouterse. Volgens de Surinaamse politie werden rond 13.30 negen kogelslagen aangetroffen in het huis aan de Kerkpalmstraat. Niemand raakte gewond.

Waterkant schrijft dat Meriba samen met nog twee mannen aan het gamen zou zijn geweest toen hij de schoten hoorde. Via camerabeveiliging zou hij een wit voertuig hebben gezien, die na de schoten hard wegreed.

Celstraffen

Meriba kwam eerder met justitie in aanraking. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor een roofoverval die hij in november 2015 pleegde. Het Openbaar Ministerie had 10 jaar cel geëist. In 2005 werd Meriba tot 15 jaar cel veroordeeld voor roof en doodslag. Ex-president Bouterse verleende hem na 6 jaar gratie.

Zware mishandeling

In september 2019 zou Meriba betrokken zijn geweest bij een zware mishandeling na een mislukte drugsdeal. Meriba zou toen met vier anderen iemand hebben mishandeld die een koffer met drugs naar Nederland zou vervoeren. De mishandelde persoon deed aangifte tegen Meriba.

Verdwijning

In april 2020 werd bekend dat het Rotterdamse rechercheteam dat de verdwijning van Roy Hari (58) en Romeo Donk (55) in september 2019 in Suriname onderzoekt, kijkt naar een mogelijke link tussen de vermissing en de aangifte tegen Romano Meriba. Het duo verdween na een ruzie over een partij cocaïne.