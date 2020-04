‘Recherche onderzoekt mogelijke link vermist duo met pleegzoon Bouterse’

Connect on Linked in

Het Rotterdamse rechercheteam dat de verdwijning van Roy Hari (58, links) en Romeo Donk (55, rechts) in september 2019 in Suriname onderzoekt, kijkt naar een mogelijke link tussen de vermissing en een aangifte tegen pleegzoon Romano Meriba van de Surinaamse president Desi Bouterse. Het duo verdween na een ruzie over een partij cocaïne. Dat meldt De Telegraaf.

Twee liquidaties

In de zomer vorig jaar verdween een partij van 400 kilo cocaïne van de vooraanstaande Surinaamse crimineel Piet W. die al eens is veroordeeld wegens zeer grootschalige cocaïnehandel. De in september 2019 op Curaçao geliquideerde Genciël “Genna” Feller (23) en de in Amsterdam geliquideerde ex-profvoetballer Kelvin Maynard zouden naar verluidt (mede)verantwoordelijk worden gehouden voor de rip van de partij coke. De advocaat van Piet W. noemde dat verhaal eerder ‘klinkklare onzin’.

Spoorloos

In dezelfde maand reisde de Surinamer Hari Bisnoepersad (“Roy Hari”) af naar Nederland voor een ontmoeting met de Rotterdammer Romeo Donk (55). De twee waren aangesproken op de verdwijning van de partij cocaïne. Beiden vlogen vervolgens naar Suriname, waar ze spoorloos verdwenen. Op 17 september werd de uitgebrande auto van Bisnoepersad in de buurt van Paramaribo zonder kentekenplaten aangetroffen. De lichamen van de twee zijn nooit gevonden.

Romano Meriba

Begin september 2019 schreef Dagblad Suriname dat Romano Meriba, de pleegzoon van Desi Bouterse, betrokken zou zijn geweest bij een zware mishandeling als gevolg van een misgelopen drugsdeal. Meriba zou met vier anderen iemand hebben mishandeld die een koffer met drugs naar Nederland zou vervoeren. Het geweld vond plaats nadat de koffer met waardevolle lading was verdwenen. De mishandelde persoon heeft aangifte gedaan tegen Meriba.

In 2017 werd Meriba veroordeeld tot 3,5 jaar celstraf voor een roofoverval die hij in november 2015 had gepleegd. In 2005 kreeg hij vijftien jaar cel voor roof en doodslag. Desi Bouterse verleende hem na zes jaar gratie.