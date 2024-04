Zeer grote vangst illegale sigaretten

Connect on Linked in

De FIOD heeft afgelopen week bekend gemaakt dat in de Rotterdamse haven ruim 27 miljoen illegale sigaretten zijn onderschept. Dat is een zeer grote vangst. Een pakje legale sigaretten kost in Nederland per 1 april gemiddeld 11,10 euro.

(Beeld uit archief)

Analyse

De sigaretten zijn al op 29 maart gepakt. Ze zaten verstopt in een zeecontainer.

Het zogenoemde Combiteam Smoke had de zeecontainer na onderzoek en analyse geselecteerd voor een controle. Er is niemand aangehouden.

De sigaretten worden vernietigd.

Accijns

De accijns op sigaretten, shag en sigaren is op 1 april 2024 omhoog gegaan. Een pakje sigaretten van 20 stuks kost nu gemiddeld 11,10 euro. De accijns per pak shag van 50 gram is met 3,60 euro gestegen, naar een gemiddelde prijs van 24,14 euro.

Als de nu gepakte sigaretten op de Nederlandse markt zouden zijn afgezet, dan was de Nederlandse Staat ruim 6.610.500 aan accijnzen en belastinggeld misgelopen, aldus de FIOD.

