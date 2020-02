Zestien en veertien jaar cel geëist voor spyshop-liquidatie

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft zestien en veertien jaar celstraf geëist tegen twee mannen die worden verdacht van medeplichtigheid aan de liquidatie van spyshopdirecteur Ronald Bakker (59) in 2015. In de extra beveiligde Bunker in Amsterdam-Osdorp sprak het OM van ‘een lafhartige moord’.

‘Spotters’

Mourad B. (30) en Ali M. (31) zouden als ‘spotters’ Bakker tot vlak voor zijn dood nauwkeurig hebben geobserveerd. Zo werden zijn bewegingen gedetailleerd in beeld gebracht en werden zijn signalement en autokenteken doorgegeven. De onschuldige Ronald Bakker werd op 9 september 2015 bij zijn woning in Huizen doodgeschoten toen hij thuiskwam van zijn werk als spyshopeigenaar in Nieuwegein. Het slachtoffer liet een vrouw en twee dochters na.

Taghi

De op 16 december 2019 in Dubai gearresteerde Ridouan Taghi wordt gezien als opdrachtgever van de liquidatie op Bakker. Volgens het OM wilde Taghi met de moord een boodschap afgeven aan de spyshop en andere handelaren in trackers die met de politie zouden praten. De ontsleuteling van vele pgp-berichten bracht het motief aan het licht. Volgens de officieren van justitie in het Marengo-proces heeft Taghi een maand na de liquidatie opdracht gegeven om de Nieuwegeinse spyshop met een bazooka te beschieten. De officier vindt de moord op Bakker vergelijkbaar met die op de broer van kroongetuige Nabil B., en minstens zo ontwrichtend voor de rechtsstaat.