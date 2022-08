Zeven jaar cel voor gewapende woningoverval en 84 kilo coke in R’dam

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag drie verdachten veroordeeld tot zeven jaar cel voor een gewapende woningoverval, vuurwapenbezit en het bezit van ruim 84 kilo cocaïne. De woningoverval vond op 21 november 2020 plaats aan de Meiland in Rotterdam-Vreewijk.

Illegaal gokpand

Op de bewuste zaterdagavond werd een woning aan de Meiland in Rotterdam door twee of drie mannen overvallen. In de woning, die werd gebruikt als illegaal gokpand, waren naast de bewoners enkele gasten aanwezig. Ook een minderjarige jongen was aanwezig in de woning.

Twee overvallers hebben de op de begane grond aanwezigen bedreigd met (vuur)wapens, hen gedwongen om op de grond te gaan liggen en verschillende spullen afgenomen, zoals telefoons, portemonnees, horloges en contant geld.

Gevlucht

De hoofdbewoonster wist uit de woning te vluchten en alarmeerde een kennis in dezelfde straat die 112 belde. Toen de politie een inval deed in de woning zijn alle dertien personen die in of nabij het pand aanwezig waren aangehouden als verdachte. Vier van hen bleven langer vastzitten.

Volgens de politie schoot een agent vanwege de dreigende situatie op één van de verdachten, die gewond raakte. Ook een andere verdachte raakte gewond door een politiekogel bij de aanhoudingen. Beide agenten werden daarvoor niet vervolgd.

84 kilo coke en vuurwapens

Bij het onderzoek naar de gewapende overval vond de politie in een auto 84 kilo cocaïne. Volgens het OM hadden de drugs een straatwaarde van zeker 2,1 miljoen euro. Bij de inval werden ook vier vuurwapens aangetroffen.

Puur uit financieel gewin

Volgens de rechtbank hebben de verdachten ‘puur uit eigen financieel gewin gehandeld’. Ook hebben ze geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor hun handelen en geen blijk gegeven van enige empathie voor wat ze de slachtoffers hebben aangedaan.

Alle drie de verdachten zijn veroordeeld tot zeven jaar cel en moeten aan meerdere slachtoffers elk 2.000 euro schadevergoeding betalen.