Zeven verdachten speedzaak op vrije voeten

Connect on Linked in

De rechtbank in Leeuwarden heeft zeven verdachten van grootschalige speedsmokkel naar Finland op vrije voeten gesteld. Dat meldt RTV-Noord. De groep werd in maar aangehouden op de A7 bij Bad Nieuweschans. In hun auto werd 86 kilo amfetamine gevonden, die volgens de politie bestemd was voor Finland.

De verdachten zouden voortkomen uit de Friese tak van de Red Devils, dat is een supportclub van de Hells Angels. In het onderzoek naar de zaak heeft de politie een criminele burgerinfiltrant ingezet. De recherche denkt dat de groep drugs wilde exporteren of exporteerde naar onder meer Australië, Finland en Ierland. De advocaten van de verdachten zeggen dat de criminele burgerinfiltrant heeft geholpen of het initiatief nam tot internationale drugshandel.

In maart zijn huiszoekingen gedaan en er zijn wapens, drugs en restanten van een wietkwekerij aangetroffen. Ook werd beslag gelegd op een woning en een auto. In totaal zijn er 28 verdachten in deze zaak.

De inhoudelijke zittingen zijn in het najaar van 2021. De rechtbank vindt dat het zo lang duren dat de voorlopige hechtenis moet worden opgeheven. Ook hun persoonlijke omstandigheden weegt de rechtbank mee. De verdachten moeten zich wel aan verschillende voorwaarden houden, zoals een verplicht verblijf in Nederland.

Zie ook:

Hoe een criminele burgerinfiltrant een Fries drugsnetwerk oprolde