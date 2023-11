Zware strafeis voor Krystian M. in Utrechtse poging tot moord

Print This Post

Het OM heeft lange gevangenisstraffen geëist tegen drie verdachten van een moordpoging in Utrecht in oktober 2019. Onder hen was Krystian M., die ook wordt vervolgd voor de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries.

Beeld: De Renault die is gebruik bij voorverkenningen voor de moord op advocaat Derk Wiersum

Sloophamer

Krystian M. (28) zei de eis van twaalf jaar ‘belachelijk’ te vinden. Dat schrijft De Telegraaf donderdagmiddag. Jordi van der S. (24) en Ashraf el K. (25) hoorden het OM tien jaar tegen zich eisen.

Ze sloegen het slachtoffer in elkaar met een sloophamer en met honkbalknuppels. Hij liep een gebroken hand, een schedelbasisfractuur, een gebroken rib, een wond aan zijn scheenbeen, en striemen op de rug op, en kreeg in het ziekenhuis zeventien hechtingen in het hoofd.

Opdracht

De opdracht voor de moordpoging zou afkomstig zijn van Ridouan Taghi, die door de verdachten ‘oom’ werd genoemd. Jaouad F. en Anouar Taghi, beiden neven van Ridouan Taghi, zouden de uitvoerders van de kloppartij hebben aangestuurd.

Jaouad F. zit momenteel in Marokko een straf uit wegens drugshandel. Hij is officieel geen verdachte in deze zaak, schrijft de rechtbankverslaggever van De Telegraaf, Saskia Belleman.

Het motief voor de moordaanslag is niet duidelijk geworden. In de garagebox van Anouar Taghi vond de politie bivakmutsen met het dna van enkele verdachten, en een honkbalknuppel met bloed van het slachtoffer en dons van zijn jas.

Doodgeschoten

Eén van de auto’s die in een door Anouar Taghi gehuurde garagebox in Utrecht stond is gebruikt bij voorverkenningen bij de woning van de op 18 september 2019 doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. Anouar Taghi ontkent dat hij wist waarvoor de auto werd ingezet, aldus De Telegraaf.

Krystian M. wordt ook vervolgd in de zaak van de moord op Peter R. de Vries, en nog twee andere zware strafzaken, waarbij veel geweld is gebruikt.