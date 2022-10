OM: verspreiden gruwelijke beelden Peter R. de Vries was terrorisme

Connect on Linked in

Op de eerste openbare zitting waar de verdachte Pool Krystian M. aanwezig was zeiden de officieren van justitie dat er veel bewijs is dat hij de moord op Peter R. de Vries aanstuurde en contacten onderhield met nog onbekende opdrachtgevers. Verder zijn er op gewone mobiele telefoons belangrijke aanwijzingen gevonden tegen twee andere verdachten van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries, in juli vorig jaar. De drie waren allen aanwezig op de zitting in de rechtbank van Amsterdam. Een vierde verdachte is donderdag door Polen uitgeleverd aan Nederland.

Krystian M., zakte gedurende de eerste openbare zitting waar hij aanwezig was steeds verder op zijn stoel achterover en naar beneden. Hij is klein van stuk, zijn hoofd kwam op zeker moment nog maar ternauwernood boven de rugleuning uit. Even na 13.00 was hij de rechtszaal binnengetreden met een hoodie over zijn hoofd en een mondkapje voor zijn gezicht.

De drie verdachten staan terecht in onderzoek 26Hendon, naar de opdrachtgevers en aanstuurders van de liquidatie van Peter R. de Vries.

Het Openbaar Ministerie verdenkt M., die overigens nu in zeker vier onderzoeken naar zware geweldsdelicten voorkomt, van medeplegen van de moord op De Vries. De officieren somden een lange rij van aanwijzingen voor uitlokking moord op. Hij leverde volgens hen een auto, telefoons en foto’s van De Vries aan medeverdachten. Ook zou hij een bericht hebben verstuurd bij foto’s van De Vries met de tekst: ‘Deze hond moet je hebben.’

Verder is er een bedreigde getuige (5089) die zegt M. in 2019 ontmoet te hebben. De getuige zegt dat M. bezig was met moorden en andere geweldsdelicten en ook hem daarvoor wilde inschakelen. Concreet sprak hij over de moord op De Vries, zei de getuige. M. zou de opdracht van een Marokkaanse man die hij ‘oom’ noemde hebben gehad, en er zou 150.000 euro mee gemoeid zijn. Na de moord bevestigde M., zegt de getuige, in een persoonlijk gesprek dat hij de zaak had aangestuurd.

Verder was M. de link met de uitvoerders Delano G. en Kamil E., allebei direct na de aanslag werden aangehouden.

Vrees aanjagen

De officieren zeiden dat op gewone mobiele telefoons aanwijzingen zijn gevonden voor de betrokkenheid van Gerower M. C. (26) en Erickson O. (27), beiden afkomstig uit Curaçao. Zo zijn er belastende spraakberichten gevonden van verdachte Gerower M. C. (26) op de telefoon van een niet voor de moord vervolgde persoon. Ook Erickson O. (27) sprak in berichten over iemand vermoorden voor een ‘beloning’, hij kreeg met (een) andere(n) opdracht om een straat in de gaten houden en ze waren daar al ‘drie keer gegaan’. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van medeplichtigheid aan de moord en aan lidmaatschap van een criminele organisatie met een terroristisch motief. Zij hebben volgens het OM voorverkenningen gedaan, zijn De Vries gevolgd, en hebben foto’s gemaakt. op de dag van de aanslag filmde M. C. de in doodsstrijd verkerende De Vries, stelt het Openbaar Ministerie, nadat de twee hadden gewacht in de McDonalds, en hem waren gevolgd tot hij was neergeschoten. Vervolgens plaatsten ze die filmpjes op sociale media, met als doel de samenleving ‘vrees aan te jagen’, zei een officier van justitie.

Erickson O. meldde zich na de zomer van 2021 zelf bij de politie nadat hij zich had herkend op naar buiten gebrachte beelden. Hij werd toen nog niet niet aangehouden en door hem te observeren kwam de recherche tot de identificatie van M. C.. Niet lang voor de aanslag ontmoeten Erickson O., Gerower M. C., Delano G., Kamil E. en Krystian M. elkaar in Rotterdam.

Geen motief

De advocaten van Krystian M. (Ronald van der Horst) en Gerower M. C. (Ruud van Boom) stellen dat er onvoldoende duidelijk is welke informatie er bij verschillende onderzoeken in het land is over hun cliënten. Inmiddels is er gebleken dat sommige gegevens al een jaar bekend zijn. Verdachte Kamil E. sprak in zijn zaak over een ‘andere Pool’ en het Openbaar Ministerie kwam daarop niet met informatie over de brug. Uit ander onderzoek zou blijken dat Kristyan M. onder zware druk stond om Poolse criminelen zware misdrijven te laten plegen. Daarover zouden ook berichten aanwezig zijn in een telefoon.

De langste spreektijd was voor de advocaten van Erickson O., Vito Shukrula en Carlo Crince le Roy. Zij behandelden al het door het Openbaar Ministerie aangedragen bewijs om een verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis te doen. Ze vinden dat er geen bewijs is dat O. samen met de anderen, en ook niet samen met de verdachte uitvoerders Kamil E. en Delano G. een criminele organisatie vormde. Volgens Shukrula kende zijn cliënt Peter de Vries niet, en ook Krystian M. niet.

Terrorisme

Ook stellen de advocaten dat de verdenking van terrorisme uit de lucht is gegrepen. Shukrula: ‘Maandag waarschuwde een hoogleraar in het programma EenVandaag voor het plakken van het etiket terrorisme op ernstige misdrijven om een hogere straf te kunnen krijgen. Het gaat hier bij dit soort liquidaties altijd om geld, niet om ideologie zoals bij terrorisme. En waarom heeft het Openbaar Ministerie er voor de verdachte uitvoerders geen terrorisme-verdenking bij gehaald? Bij terrorisme moet er ook een ideologisch motief zijn en dat is er bij onze cliënt niet.’

Er staan nu zes verdachten van betrokkenheid bij de liquidatie voor de rechtbank. Tegen Delano G. en Kamil E. eiste het Openbaar Ministerie levenslang, maar de rechtbank heeft die zaak heropend vanwege de introductie van de nieuwe getuige 5089. De vandaag uitgeleverde Pool Christopher W. (30) komt vanaf morgen voor de Nederlandse rechters, als de rechter-commissaris over zijn voorlopige hechtenis moet besluiten.

