Zwolse moordverdachte opnieuw voor rechtbank, blijft hij zwijgen?

Connect on Linked in

Bijna een half jaar geleden werd in de Zwolse wijk Holtenbroek de 38-jarige kickbokser Danny Nijland (38) doodgeschoten. Volgens justitie door Zwollenaar Aboes G. (55), die in het verleden bij motorclub No Surrender zat. G. zwijgt tot nu toe in alle toonaarden, dus naar een motief voor de moord blijft het vooralsnog gissen. Op donderdag 13 juni is er een regiezitting in de zaak. Komt er dan meer duidelijkheid?

Door Roel Janssen / Beeld: 1Zwolle

In de Panorama van deze week staat een uitgebreid coverartikel over de moord op Danny Nijland. Het slachtoffer werd op donderdagmiddag 21 december 2023 neergeschoten voor zijn flat aan de Palestrinalaan. Nijland woonde in een appartement op de zesde verdieping van de Glenn Miller-flat. Hij zou aan de achterkant van het gebouw op straat zijn klemgereden en meerdere malen van dichtbij in zijn hart en longen zijn geraakt. Nijland overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Motorclub

Dezelfde avond nog wordt in Maarssen een verdachte opgepakt. Het gaat om de Turkse Zwollenaar Aboes G., die in het verleden lid was van het Zwolse chapter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender. G. zou door buurtbewoners zijn herkend. Daarnaast zou de schietpartij op camerabeelden zijn vastgelegd. G. kwam in 2016 in het nieuws toen hij in Zwolle op zijn motor werd aangereden door een auto. Hij raakte zwaargewond aan zijn enkel bij het ongeval en moest later noodgedwongen zijn voet laten amputeren, maar de politie stelde na het ongeluk geen proces-verbaal op. Agenten verklaarden dat de auto voorrang had en vertrokken weer. Volgens G. kwam dat omdat hij een hesje droeg van No Surrender.

La Familia

Later raakt Aboes G. gebrouilleerd met de motorclub, die hem in 2019 verwijt dat hij met enkele anderen zonder toestemming onder de naam ‘No Surrender – La Familia’ in Duisburg een chapter op heeft gericht. Hij zou volgens de motorclub de naam van No Surrender misbruikt hebben, zichzelf captain hebben genoemd en de colours van de club hebben gedragen. Volgens verschillende voormalig No Surrender-leden was La Familia ‘nep’.

‘Loopjongen’

Over een motief voor de moord op Danny Nijland is nog niets bekend. Volgens ingewijden was het slachtoffer geen grote speler in het criminele milieu, maar een ‘loopjongen die zich met veel dingen inliet, waaronder cocaïne, en aan de onderkant van de maatschappij bungelde’. In Zwolle gaan na de moord al snel geruchten rond over het mogelijke motief. Drugsschulden, een liquidatie, een giftige relatie met een vrouw.

Ook zijn er speculaties over een mogelijke ruzie in de Zwolse binnenstad, waarbij Danny Aboes G. klappen zou hebben gegeven. Die zou doordat hij zijn voet had verloren bij een motorongeluk niet meer kunnen vechten en leidde gezichtsverlies na de vermeende vechtpartij. Hij zou in zijn eer zijn aangetast en dit niet over zijn kant hebben laten gaan. Of het waar is of niet, is onduidelijk.

‘Veel speculatie’

Zijn broer Roy, die al jaren in Thailand woont, zei eerder tegen RTV Oost: ‘Het is veel sensatie en speculatie. Daar hebben we niks aan. Danny kennende kan het niets anders zijn dan een uit de hand gelopen ruzie. Want van een drugsschuld of ripdeal kan eigenlijk geen sprake zijn. Daar hield hij zich niet mee bezig. Geld lenen deed hij ook niet, daar was hij veel te trots voor. Hij zou nog liever honger lijden.’

Kruitsporen

Volgens justitie is in de auto van moordverdachte G. een jas gevonden met kruitsporen en ook op zijn handen is kruit aangetroffen. De sporen moeten nog worden vergeleken met de kogelhulzen die op de plaats delict zijn aangetroffen. Het Openbaar Ministerie vond verder onderzoek naar de geestesgesteldheid van G. niet noodzakelijk.

‘Moord in vereniging’

In april 2024 was er voor de rechtbank in Zwolle een eerste pro-formazitting tegen Aboes G. Die is zelf afwezig, maar zwijgt in alle toonaarden. Het Openbaar Ministerie gaat er vooralsnog vanuit dat G. alleen handelde, hoewel op de dagvaarding ‘moord in vereniging’ staat.

In 2017 stond Aboes G. voor de rechter wegens illegale wietteelt. In zijn woning aan de Isaäc van Hoornbeekstraat in Zwolle werden in 2015 64 wietplanten aangetroffen. Dat kostte hem toen zijn huurwoning.

Digitale sporen

Echt veel is er niet bekend over de vermeende schutter. Wel zijn er verschillende filmpjes en foto’s van hem online te vinden. Op digitale sporen die Aboes G. op internet achterliet, is hij te zien in een motorhesje van No Surrender. Zo staat hij op foto’s naast oud No Surrender-frontman Henk Kuipers, die een celstraf uitzit van 8,5 jaar cel voor het leidinggeven aan een criminele organisatie, afpersing en diefstal met geweld. Ook zien we G. met ontbloot bovenlijf tijdens een inwijdingsritueel om toe te treden tot de motorclub, met een fles whisky in zijn hand, en op zijn motor voor de Grote Kerk op de Grote Markt in Zwolle.

Kleine wietkwekerij

Ook slachtoffer Danny Nijland kwam in aanraking met justitie voor een wietkwekerij in zijn woning. Op 6 januari 2023 werd bij een inval in zijn woning aan de Palestrinalaan een kleine wietkwekerij met negentien planten gevonden. Woningcorporatie Delta Wonen duidde het als een professionele kwekerij omdat er ook vier assimilatielampen en ventilatoren in stonden, maar volgens zijn advocaat was het een provisorische kwekerij met ventilatoren van de Action. De planten waren voor eigen gebruik.

Danny kampte zijn hele leven met verslavingen en volgens ingewijden was een coffeeshop simpelweg te duur omdat hij onder bewind stond en geen geld had. Na de vondst van de wietkwekerij spande Delta Wonen in maart 2023 een kort geding aan tegen de bewoner om zijn zwaar vervuilde woning te ontruimen, maar uiteindelijk mocht Danny in zijn appartement blijven wonen. Wel kreeg hij een waarschuwing van de gemeente en een boete van het OM.

Regiezitting

Komende donderdag staat verdachte Aboes G. tijdens een regiezitting terecht voor de rechtbank in Zwolle. Of hij dan wel aanwezig is, is onduidelijk. Blijft hij zwijgen of gaat hij mogelijk tijdens de inhoudelijke behandeling die later dit jaar plaatsvindt toch wat zeggen? Het blijft vooralsnog gissen.