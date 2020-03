12 jaar cel voor Antwerpse ontvoeringen

Connect on Linked in

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vier criminelen uit Parijs veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf, zo schrijft Gazet van Antwerpen. Ze ontvoerden in 2016 de Antwerpse drugssmokkelaars Abdelkader “De Jood” Bouker (op de foto zonder balk) en Younes “El Magico” El B. hebben ontvoerd in opdracht van Amsterdammer Houssine Ait S.. Abdelkader Bouker is nog steeds vermist.

Hoes

De ontvoeringen gebeurden in 2016 en waren mogelijk het gevolg van “handelsgeschillen” binnen de wereld van de internationale cocaïnesmokkel naar Antwerpen. Het Openbaar Ministerie ging ervan uit dat de naar Marokko gevluchte ­Amsterdamse crimineel Ait S. de opdrachtgever achter beide ontvoeringen was. De raadkamer van de rechtbank stelde hem buiten vervolging wegens gebrek aan bewijs. Contacten van Hoes, waaronder de Brusselse stadswacht Adil El M., zijn wel vervolgd en veroordeeld: hij kreeg 8 jaar cel. Ook Amsterdammer Abdelhamid “Kikker” A. kwam in het onderzoek van de recherche in beeld.

Parijzenaars

De rechtbank veroordeelt vier Parijzenaars (uit de banlieue) tot 12 jaar gevangenisstraf: Mohamed Kanouté, Abou Sako, Hacene Salmi en Rachid Belarbi waren de harde kern van de ­organisatie die de ontvoeringen plande en uitvoerde. Ze maakten gebruik van gps-trackers om hun slachtoffers ­te observeren en te volgen. De groep beschikte over safehouses in het Brusselse, in Amsterdam en in Parijs. In een safehouse in Zellik troffen de speciale eenheden van de federale politie ruim 200.000 euro cash, twee Kalasjnikovs en een Glock-pistool aan.

1,6 miljoen euro

Abdelkader Bouker had op 7 juli 2016 met zijn vrouw afgesproken om te gaan eten in een restaurant aan de Oude Beurs in Antwerpen. Hij ging zijn BMW X3 parkeren maar daagde nooit op in het restaurant. De kidnappers namen contact op met de vrouw en contacten van De Jood. Ze lieten weten dat hij verantwoordelijk werd gesteld voor het verlies van een partij van 400 kilogram cocaïne, en dat er miljoenen betaald moesten worden. Mohamed El H., een vertrouweling van Bouker, slaagde erin om 1,6 miljoen te verzamelen, maar dat was te weinig. Bouker bleef spoorloos. Een woning van de familie El H. werd niet lang daarna meerdere malen beschoten.

Slachthuislaan

Een half jaar later werd Younes El B., een voor drugssmokkel veroordeelde student uit Borgerhout, ontvoerd bij de Basic Fit aan de Slachthuislaan in Antwerpen. Al bellend met zijn zus, werd hij door een achttal mannen met bivakmutsen overmeesterd en in een witte bestelwagen gesleurd.

Hij werd in een onderduikadres in de Brusselse gemeente Sint-Joost drie weken lang vastgeketend aan een verwarmingsradiator. De ontvoerders willen informatie over zijn broer Othman, die in Dubai woont, en vermoedelijk een grote cocaïnehandelaar is.

IMEI-nummers

Ook bij deze ontvoering legden de kidnappers contact met de familie van het slachtoffer, met de mededeling dat er losgeld betaald moest worden. De kidnappers eisten 5 miljoen van Othman. Daarna lieten ze de prijs zakken van 3 naar 2 miljoen. De 32-jarige Othman weigerde te betalen. Hij stapte naar de speurders van de federale gerechtelijke politie (FGP). Hij geeft hen niet alleen de namen van de uitvoerders van de ontvoering, hij bezorgde de recherche ook de namen van vermoedelijke opdrachtgevers in Marokko. Othman El B. deed vanuit Dubai zijn eigen speurwerk, aldus de Gazet van Antwerpen, en ­bezorgde de FGP Antwerpen zelfs de IMEI-nummers van telefoontoestellen – serienummers – waarmee de ontvoerders zouden werken.

Deze informatie leidde uiteindelijk tot de identificatie van de Parijse gangsters en tot de de ontdekking van het schuiladres van Mohamed K. en zijn handlangers in Zellik. De eerder genoemde Adil El M. uit de gemeente Anderlecht was een jeugdvriend van Houssine Ait S.. Younes heeft hem aangewezen als een van de mensen die hem ­tijdens de gijzeling van eten ­voorzag. Bij El M. vond de politie valse documenten met een foto van Ait S..

Younes El B. is een week nadat hij naar Frankrijk was overgebracht ontsnapt uit een appartement in Nanterre. Hij maakte met een lepel zijn handboeien los en klom met aan ­elkaar geknoopt beddengoed uit een raam.