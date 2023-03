12 jaar cel voor Britse cocaïnehandelaar die zaken deed vanuit Rotterdams café

Connect on Linked in

De 37-jarige Britse crimineel Michael Paul Moogan is vrijdag in Engeland veroordeeld tot 12 jaar celstraf voor grootschalige internationale cocaïnehandel. Moogan werd in april 2021 in Dubai opgepakt. In 2013 ontsnapte hij op het nippertje bij een politie-inval in een Rotterdams café. Hij was acht jaar voortvluchtig en gold als een van de meest gezochte criminelen van Groot-Brittannië.

Door Roel Janssen / Beeld: Moogan komt uit café De Ketel gelopen)

De uit Croxteth, Liverpool, afkomstige drugshandelaar wist in oktober 2013 ternauwernood te ontsnappen tijdens een inval in café De Ketel in Rotterdam-Zuid. Die horecazaak gold volgens de opsporingsdiensten als dekmantel voor ontmoetingen tussen drugshandelaren en tussenpersonen. Even een biertje drinken in De Ketel ging niet. Klanten moesten aanbellen om via een beveiligingssysteem binnen te komen en alleen bekende criminelen waren welkom.

Turkse broers

Moogan deed volgens de politie zaken met onder meer twee Turkse broers uit Barendrecht die in 2016 tot 8 jaar celstraf werden veroordeeld. Volgens de politie hield Moogan zich met twee Britten bezig met de smokkel van maandelijks honderden kilo’s cocaïne vanuit Nederland naar Engeland. Tijdens het onderzoek werd een groot aantal wapens, 226 kilo cocaïne en ruim een half miljoen euro cash geld in beslag genomen.

Oom Steven Gerrard

Toen de politie het café in Rotterdam binnenviel werd één van de Britten, Robert Hamilton (71) uit Hale, Greater Manchester, opgepakt. Hij kreeg in 2014 acht jaar gevangenisstraf voor drugsbezit. De andere man, Robert Gerrard (57, foto) uit Liverpool, gaf zichzelf na drie jaar voortvluchtig te zijn geweest, aan bij de politie. Deze oom van voormalig Liverpool-speler Steven Gerrard werd in 2017 veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf wegens drugshandel.

België

Volgens de National Crime Agency waren Moogan en zijn handlangers betrokken bij de import van cocaïne uit Zuid-Amerika naar Europa. De drugs werden niet alleen verscheept naar België, maar ook via wegtransporten die zich uitstrekten van Bulgarije tot Letland en Spanje.

Moogan hoefde zijn cocaïnedeals niet in termijnen te betalen – zoals gebruikelijk bij grootschalige transporten – maar zou grote geldbedragen hebben betaald via Iraakse staatsburgers die in het Verenigd Koninkrijk waren gevestigd. Hij vertelde criminele contacten dat hij cocaïne tussen vlees vanuit Argentinië naar Groot-Brittannië had gesmokkeld. Hij zou ook havenpersoneel hebben omgekocht die de drugs ongehinderd doorlieten.

Dubai

Moogan bleef ondergedoken tot april 2021, toen hij werd gearresteerd door de politie van Dubai. Hij gebruikte al die tijd vervalste identiteitsbewijzen om aan zijn arrestatie te ontkomen. Zo had hij onder meer een Duits paspoort, en ook een rijbewijs en identiteitskaart onder de naam Michael Dier, maar met zijn eigen pasfoto erop.

In november vorig jaar verscheen hij voor het Manchester Crown Court en bekende hij schuld aan het importeren van klasse A-drugs. Vrijdag werd hij voor dezelfde rechtbank veroordeeld tot 12 jaar cel. Zonder zijn schuldbekentenis zou dat 20 jaar zijn geweest.