Voortvluchtige Brit acht jaar na inval drugscafé R’dam opgepakt in Dubai

Een 35-jarige man uit Liverpool, die acht jaar lang door de Britse National Crime Agency (NCA) werd gezocht vanwege grootschalige internationale drugshandel, is in Dubai opgepakt. Michael Paul Moogan was een van de meest gezochte voortvluchtige criminelen van Groot-Brittannië. Hij werd op 21 april opgepakt. Vanwege het onderzoeksbelang is de arrestatie zondag pas naar buiten gebracht door de NCA.

Café De Ketel

Moogan, uit Croxteth, Liverpool, werd op 21 april aangehouden als resultaat van een samenwerking tussen de politie van Dubai en de NCA. Hij was voortvluchtig sinds een inval in café De Ketel in Rotterdam-Zuid, dat in 2013 in een Nederlands opsporingsonderzoek in beeld kwam als dekmantel voor wereldwijde drugshandel.

In samenwerking met de Nederlandse recherche kwam de NCA op het spoor van Moogan en twee andere Britse mannen die verdacht werden van drugshandel via café De Ketel, dat niet voor het publiek toegankelijk was en alleen via een beveiligingssysteem door andere criminelen kon worden betreden.

Acht en veertien jaar cel

Op het moment van de inval in 2013 werd de 71-jarige Robert Hamilton uit Manchester opgepakt. Hij kreeg in 2014 acht jaar gevangenisstraf voor drugshandel. De 57-jarige Robert Gerard (oom van de bekende ex-voetballer Steven Gerrard) uit Liverpool meldde zichzelf na drie jaar voortvluchtig te zijn geweest bij de Britse politie. Hij kreeg in 2017 veertien jaar cel.

Michael Paul Moogan gebruikte verschillende valse identiteitsbewijzen om onder de radar van de opsporingsdiensten in Dubai te blijven. Hij werd uiteindelijk tweeënhalve week geleden opgepakt. Hij zal door Dubai aan Engeland worden uitgeleverd.

Turkse broers

Het voormalige café in Rotterdam werd volgens de opsporingsdiensten gebruikt voor ontmoetingen tussen drugshandelaren en kartels. In heimelijk afgeluisterde ontmoetingen in het café bleek dat enkele Engelse verdachten cocaïnetransporten vanuit Zuid-Amerika organiseerden.

Twee Turkse broers en medeverdachten zouden verantwoordelijk zijn geweest voor het binnenhalen van de drugs en de opslag van de gesmokkelde partijen. Op die manier zouden werkelijks honderden kilo’s cocaïne naar het Verenigd Koninkrijk worden gesmokkeld. De Turkse broers werden in 2016 tot acht jaar cel veroordeeld.