14 jaar cel voor liquidatiepoging in Vinkeveen waarbij schutter overlijdt

Connect on Linked in

De rechtbank in Utrecht heeft maandag de 22-jarige H. A. uit Lelystad veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf voor een mislukte liquidatiepoging op een parkeerplaats bij The Harbour Club in Vinkeveen. De daadwerkelijke schutter, Jonathan “Jonna” van B. (27) uit Amsterdam-Zuidoost, overleed na de liquidatiepoging omdat hij geraakt werd door een kogel.

H. A. heeft zich volgens de rechtbank door zijn rol als bestuurder van de vluchtauto schuldig gemaakt aan het medeplegen van een moordpoging. Het OM had zestien jaar cel tegen hem geëist.

Urenlang gewacht

Uit het politieonderzoek blijkt volgens de rechtbank dat H. A. in de nacht van 5 op 6 maart 2022 samen met zijn handlanger Jonathan van B. naar Vinkeveen is gereden. Daar hebben ze urenlang op het parkeerterrein bij The Harbour Club gewacht tot het beoogde slachtoffer naar buiten zou komen. Op videobeelden is te zien dat op het moment dat het doelwit omstreeks 04.25 het hotel verlaat Van B. achter hem aanrent en op hem schiet. Ook slaat de schutter met het vuurwapen op het hoofd van het doelwit als het vuurwapen weigert. Daarna rent hij naar de vluchtauto waar hij een nieuw wapen pakt en opnieuw schiet.

Omstander geraakt

Het doelwit, die zelf ook in het bezit is van een vuurwapen, schiet terug. De schutter en de chauffeur uit Lelystad rijden dan weg, maar rijden iets later achteruit terug richting het doelwit, waarbij de schutter uit het autoraam hangt en met een automatisch vuurwapen richting het doelwit schiet. Hij mist het doelwit, maar één van de kogels treft wel een willekeurige omstander en een andere kogel belandt via een raam in één van de hotelkamers.

Het doelwit schiet in het vuurgevecht uiteindelijk de schutter in zijn hoofd. Na de schietpartij rijdt H. A. naar het ziekenhuis in Amstelveen waar hij de schutter aflevert en door de politie wordt aangehouden. Jonathan van B. overlijdt een dag later aan zijn verwondingen.

Drugsschuld

Een van de gewonde mannen is Valengino M. (31). Hij was een van de aanwezigen op het feest in The Harbour Club en zou een uitstaande drugsschuld in het criminele milieu hebben. Valengino M. zat volgens het OM in de criminele organisatie van Richard R.. Deze “Rico de Chileen” werd in mei 2021 veroordeeld tot elf jaar cel als leider van een criminele organisatie en witwassen.

Bewijslast

De rechtbank acht bewezen dat H. A. als bestuurder van de auto mede schuldig is aan de moordpoging op het doelwit. Samen met de schutter heeft hij eerder die avond kentekenplaten gestolen en die op zijn auto gemonteerd. Ook heeft hij een nieuw simkaartje in zijn telefoon geplaatst en samen met de schutter ruim vierenhalf uur op de parkeerplaats van het hotel gewacht op het doelwit.

Nauwe samenwerking

De verklaring van H. A. dat hij niet wist wat er die avond zou gebeuren en dat hij alleen maar als taxi fungeerde voor de schutter vindt de rechtbank ongeloofwaardig. Hij moet (een van) de wapens in zijn auto hebben zien liggen en was betrokken bij de voorbereidingshandelingen. De man heeft volgens de rechtbank dus nauw en bewust samengewerkt met de schutter en dat maakt hem als medepleger schuldig aan de poging moord, bezit van vuurwapens en de diefstal van kentekenplaten.

Veel gasten

De liquidatiepoging vond plaats aan het einde van het R&B feest Avec Toi op de parkeerplaats van hotel Leonardo. Op dat moment kwamen niet alleen alle gasten van het evenement naar buiten, maar ook in de hotelkamers naast de parkeerplaats waren gasten. Volgens de rechtbank mag er van geluk worden gesproken dat niet meer mensen (dodelijk) gewond zijn geraakt bij de schietpartij.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank onder andere gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. Voor een voltooide liquidatie is een straf van 21 jaar geen uitzondering. Omdat het hier om een poging moord gaat wordt de straf met een derde verminderd en alles afwegend vindt de rechtbank veertien jaar gevangenisstraf passend.