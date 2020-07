17-jarige veroordeeld voor AK-47 in videoclip

Connect on Linked in

Een 17-jarige jongen uit Rotterdam is dinsdag door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot 50 uur taakstraf omdat hij in een videoclip optrad met een aanvalsgeweer en messen.

Hij was samen met een medeverdachte in een clip te zien die rond ging op social media. Op 31 januari viel de politie twee woningen binnen om beide jongens aan te houden. De tweede verdachte is ook 17-jarige Rotterdammer. Hij komt later voor de rechter.

De politie treedt actief op tegen jongeren die met wapens en geweld dreigen in videoclips. Volgens de politie zijn die clips deel van een geweldscyclus onder jongeren.

In mei werd een 17-jarige Amsterdamse jongen met een vuurwapen aangehouden. Hij was bezig met de opname van een drillrap-video. Gisteren eiste justitie een celstraf tegen een jongen die iemand doodgeschopt tijdens de opname van een video. In mei deed de politie een inval bij een rapper om een vuurwapen.