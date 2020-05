Politie-inval bij Green Gang-rapper Mario Cash

Connect on Linked in

De politie heeft donderdag een inval gedaan bij Green Gang-rapper Mario Cash. Dat zegt hij in een video op Instagram. De politie deed gisteren in een woning in het centrum van Amsterdam een inval vanwege vuurwapenbezit in een drillrapvideo. Daarbij werd een 29-jarige man aangehouden die even later weer vrijkwam.

Micro-uzi

In zijn nieuwe videoclip Quarantaine zwaait rapper Mario Cash met een micro-uzi. Bij de inval van een arrestatieteam donderdag werd geen vuurwapen maar wel munitie gevonden. De politie wil niet bevestigen dat het om de bewuste video gaat, maar de rapper bevestigt het nieuws zelf wel min of meer op Instagram met een foto: ‘Quarantaine is nu online op Spotify is gewoon trap die mannen zeggen is drill.’

Video

Een boze Mario Cash in de Instagram-video: ‘Dit gebeurt er als de politie een inval bij je doet. Ik kom net thuis. M’n hele kk osso is naar de filistijnen! We gaan die deur effe checken… Wauw! Dit doen ze met mijn deur. Mijn hele kozijn ligt eruit. Ze hebben mijn hele deur eruit geschoten, maar don’t worry. We zijn er. Ze hebben niks gevonden. Ik ben weer thuis.’

Bajes

Mario Cash zat in het verleden in totaal zestien jaar vast en bracht in 2017 de Top600 EP uit, die geheel in de bajes werd opgenomen. Naar aanleiding van deze EP ging Panorama dat jaar op reportage met Mario Cash in de Bijlmer. Hij timmert inmiddels al enkele jaren succesvol aan de weg als soloartiest, bracht verschillende albums uit en werkte samen met o.a. Djaga Djaga, JoeyAK, Jonna Fraser, Boef en SBMG.