18 jaar cel voor moord op Stephano van Engel

De rechter in Rotterdam heeft afgelopen week 18 jaar cel opgelegd aan twee mannen, voor de moord op Stephano van Engel. De moord zou een wraakactie zijn geweest voor de liquidatie van Merwin ‘Junny’ Frans, in mei 2020.

Wraak

Een van de verdachten is de broer van ‘Junny’ Frans, meldt RTV Rijnmond. In het vonnis stelt de rechtbank: ‘Stevan F. had kort na de moord op Junny al plannen voor wraak. Vanaf dat moment was er vijandigheid tussen de twee families.’

Doodgeschoten

Het slachtoffer werd op 31 december 2021 doodgeschoten in de Westerbeekstraat in Rotterdam-Hillesluis voor de deur van zijn ouders. Ook de 30-jarige Merwin ‘Junny’ Frans werd voor het ouderlijk huis aan de Bramentuin in Rotterdam-IJsselmonde doodgeschoten, een jaar eerder, op 29 mei 2020. Hiervoor werden eerder twee verdachten veroordeeld.

Hulzen

Stevan F. (29) en Sedjean K. (29) hebben volgens de rechter een auto aangeschaft en prepaid telefoons, speciaal voor de moord. Uit telefoongegevens blijkt dat zij op 31 december 2021 van Dordrecht naar Rotterdam reden. In de Westerbeekstraat bleven ze een tijdje wachten, totdat Stephano van Engel arriveerde. Het slachtoffer is met een semi-automatisch geweer beschoten. Ter plaatse zijn maar liefst dertig hulzen gevonden.

De verdediging stelt dat een verklaring van de zus van Stevan F. niet geloofwaardig is, omdat ze zwakbegaafd zou zijn. Ook een verklaring van een anonieme getuigen over de wraakplanne zou niet genoeg getoetst zijn, aldus de regionale zender op haar site.

Een jaar later, in 2022, werd de broer van Junny Frans, Shantienne Frans, vermoord. Het Openbaar Ministerie denkt dat ook die liquidatie een wraakactie was.

Junny en Shantienne Frans waren broers van een moeder. De veroordeelde Stevan F. is een jongere broer.