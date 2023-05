Mink Kok: ik kan nooit die Sky-toestellen hebben gebruikt

Connect on Linked in

Het onderzoek tegen Mink Kok is toch begonnen omdat een rechercheur Kok op televisie hoorde vertellen over zijn Sky-telefoons. Dat zei zijn advocaat Mark Teurlings woensdag op een zitting voor de rechtbank in Rotterdam. (Beeld JBMedia)

Door @Wim van de Pol

Het Openbaar Ministerie stelt dat uit een analyse van gebruikers van Sky-telefoons is gebleken dat Kok er ook één had. Maar volgens Teurlings is nu uit politie-stukken gebleken dat dit niet zo was. Het enkele gebruik van een Sky-telefoon levert geen verdenkingen op en Teurlings zegt dat men had moeten stoppen met het onderzoek. Toen de rechercheurs verder gingen speuren brachten ze Kok in verband met andere Sky-gebruikers onder wie zijn schoonzoon.

Schoonzoon

Kok wordt verdacht van betrokkenheid bij transport van cocaïne. Het gaat onder meer om 400 kilo cocaïne die in 2020 in de Antwerpse haven binnenkwam en in Remscheid (D) werd aangetroffen. Ook zijn schoonzoon Najim Z. (42) wordt door het Openbaar Ministerie beschuldigd van betrokkenheid bij de import vanuit Zuid-Amerika van twee partijen van 750 en 840 kilo cocaïne. Die werden in 2021 onderschept in de havens van Antwerpen en Rotterdam. Het Openbaar Ministerie vraagt toestemming aan Libanon of Z daarvoor kan worden vervolgd; hij is voor dat feit niet uitgeleverd.

Daarnaast wil het Openbaar Ministerie Mink Kok vervolgen voor vuurwapens die in Libanon bij hem gevonden zijn.

De zaken overlappen, maar gescheiden behandeld. Woensdag was er een voorbereidende zitting in de zaak Kok maar niet in die van Z.. De twee zaten tot woensdag in voorlopige hechtenis.

Sky-telefoons

Het bewijs voor deze transporten vindt justitie in berichten die gebruikers van berichtendienst Sky ECC hebben verstuurd. Dat zouden Kok en Najim Z. zijn geweest.

Vanaf 2019 is de politie bezig geweest met het hacken van de encryptiedienst Sky ECC. Justitie zegt te kunnen bewijzen dat er intensief contact is geweest tussen Sky-telefoons die worden toegeschreven aan Z. en Mink Kok (61), de schoonvader van Kok. Kok en Najim Z. zijn eind maart 2022 aangehouden in Libanon. Z. is door verschillende media op basis van bronnen bij justitie of politie genoemd en gekarakteriseerd als ‘kopstuk’ in het netwerk van Ridouan Taghi.

Monopoly

De advocaten van Z. zijn Cem Polat en André Seebregts. Ze hebben eerder bestreden dat hun cliënt als ‘de financiële man’ van het drugsnetwerk van Ridouan Taghi gezien moet worden, zoals de gedachte van het Openbaar Ministerie is.

Het Openbaar Ministerie baseert die verdenking vooral op het contact dat de Sky-telefoon die Z. zou hebben gebruikt heeft gehad met een andere Sky-gebruiker die de bijnaam “Monopoly” hanteerde. Justitie noemt deze man een belangrijke spil in het netwerk van Taghi. Monopoly zou ook contact hebben gehad met iemand die een liquidatie uitvoerde.

Amsterdam

Toen Mink Kok werd aangehouden is er geen Sky-telefoon bij hem gevonden. De recherche zegt dat het onderzoek tegen Kok is begonnen nadat in een televisieprogramma vertelde dat hij Sky-telefoons gebruikte om met anderen te communiceren. Zijn advocaat Mark Teurlings ontkent dat Kok de gebruiker is geweest van de twee aan hem toegeschreven Sky-telefoons. Teurlings: ‘In de berichten lezen we duidelijk dat de gebruiker van de telefoon in Nederland, zelfs in Amsterdam zou zijn. De gebruiker kan dan dus nooit Kok zijn geweest omdat die in die tijd in Libanon was.’

IMEI-nummers

Volgens hem is er ook iets mis met de identificatie van de telefoons, namelijk met de IMEI-nummers van die toestellen. Teurlings wees de rechtbank erop dat de recherche in het dossier drie IMEI-nummers koppelt aan één Sky-toestel. Volgens Teurlings heeft de politie eerder in een proces-verbaal beschreven dat een gebruikersnaam van een Sky-toestel aan niet meer dan aan één fysiek toestel (een IMEI-nummer) kan worden gekoppeld.

Teurlings vindt dat de voorlopige hechtenis van Kok moet worden geschorst. De rechtbank neemt vrijdag een beslissing.