19 en 13 jaar cel voor broers in Zwolse drugsoorlog, 6 jaar voor “Het Meisje”

De Afghaanse broers Abas (27) en Idris M. (28) die aan het hoofd stonden van het Zwolse drugsnetwerk Ali 24/7 zijn vrijdag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 19 en 13 jaar cel. Zij gaven leiding aan grootschalige drugshandel, pleegden liquidatiepogingen, beraamden moorden en gebruikten grof geweld. De 27-jarige Fabienne van den R. (“Het Meisje”) en haar 31-jarige broer Louis (“Lowie”) krijgen zes jaar en 2,5 jaar cel.

Koelbloedig

Abas en Idris M. waren volgens de rechtbank de leiders van het Ali 24/7 netwerk, dat op grote schaal handelde in drugs als cocaïne, xtc en 3-mmc. Hun conflicten in de drugswereld losten zij met geweld op. Daarbij gingen ze planmatig en koelbloedig te werk. Ook hun eigen ‘medewerkers’ waren bang voor hen. De rechtbank veroordeelt Abas tot 19 jaar cel, Idris moet 13 jaar de bajes in. Dat is gelijk aan de eis van het OM.

Dubbele liquidatiepoging

De werkwijze van de broers leidde tot twee moordpogingen, waarvan de eerste plaatsvond op 9 april 2016 op de Wijheseweg in Zwolle. Daarbij werden de twee Turkse broers Emin en Ali Z. in hun auto beschoten door Abas die in een andere auto voorbij reed. De slachtoffers raakten zwaargewond maar overleefden het. Tegen Julian M. eiste het OM deze week drie jaar cel. Hij zou de auto hebben bestuurd waar Abas in zat. De rechtbank spreekt Idris vrij van betrokkenheid bij deze liquidatiepoging. Er zijn genoeg aanwijzingen dat hij hiermee te maken had, maar hard bewijs ontbreekt.

Bij de aanslag op de Klooienberglaan in de Zwolse woonwijk Holtenbroek, op 26 oktober 2019, vielen ook geen dodelijke slachtoffers. De broers probeerden twee mannen, waaronder de Turkse Zwollenaar Emin Y., in een auto dood te schieten, maar omdat het wapen blokkeerde mislukte die moordpoging. (tekst loopt door na de advertenties).

Klus geweigerd

Daarnaast beraamden de Afghaanse broers in diezelfde maand de liquidatie op dezelfde Emin Y., waarbij ze het moordwapen en een peilbaken regelden en Merdan “De Lange” I. probeerden over te halen om de aanslag te plegen. Die weigerde de klus, omdat hij het beoogde slachtoffer goed kent.

Ontvoering en zware mishandeling

Verder beroofden de Afghaanse broers in juni 2019 de Irakees R. Die werd gegijzeld, ontvoerd en zwaar mishandeld en stond doodsangsten uit toen zij hem bedreigden met een pistool. Ze vernederden het slachtoffer door hem naakt onder de douche te zetten en dat te filmen. In een bos werd hem meegedeeld dat het graf al gegraven was.

Omvangrijk drugsnetwerk

Abas en Idris M. gaven samen met Fabienne van den R. leiding aan een omvangrijk drugsnetwerk in Zwolle. De broers kochten de drugs in, bepaalden de verkoopprijzen, beheerden de financiën, benaderden bezorgers en regelden vervoer voor hen. Zo bedienden zij een zeer groot aantal afnemers.

Fabienne van den R., alias “Het Meisje” beheerde de dealtelefoon, waarmee zij de bezorgers aanstuurde en bevoorraadde. Soms bezorgde ze ook zelf de drugs. Zij zette bovendien de deallijn voort nadat de broers waren aangehouden.

“Het Meisje” is daarnaast veroordeeld voor het samen met anderen in brand steken van een Renault Clio op 26 oktober 2019. Deze auto werd gebruikt bij de mislukte liquidatie in Holtenbroek en even daarna brandend aangetroffen op een andere plek in Zwolle. Verder was ze direct betrokken bij de mishandeling van Irakees R. in juni 2019 omdat zij haar woning beschikbaar stelde voor de mishandelingen.

Haar 31-jarige broer Louis was ook bij die mishandeling van de man betrokken. Hij reed het slachtoffer naar de woning van de vrouw en hielp bij de diefstal. Verder was hij als dealer actief in het Ali 24/7 netwerk.