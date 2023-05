‘Enschede: “Bokito” vast voor granaataanslag op kopstuk Satudarah’

Connect on Linked in

Er zit een man vast voor de granaataanslag in 2016 op Satudarah-leider Michel B., vlak voor de Kerst van 2016. De recherche beschikt volgens RTV Oost over een bericht waaruit blijkt dat ene “Bokito” de ‘appel-torrie’ (handgranaat) zou hebben laten ontploffen. De politie denkt dat Bokito de bijnaam is van Anouar B.M., een man uit Almelo.

De granaat ontplofte eind 2016 in een huis aan de Enschedese Auskamplanden, waar op dat moment onder meer Michel B. en andere leden van Satudarah aanwezig waren. Er raakte niemand gewond. Deze actie luidde het begin in van een serie aanslagen in Twente, waarvan een deel was gericht op leden van Satudarah. Michel B. is één van de oprichters van de MC, en is momenteel verdachte in een grote drugszaak.

In februari zijn voor die aanslagen de opdrachtgevers veroordeeld tot lange celstraffen, een van hen is Simo D..

Volgens RTV Oost neemt de politie aan dat in de kring van Satudarah de granaat zou zijn gegooid mede in opdracht van de zogenoemde “Tattookillers”, een groep mannen uit onder meer Leerdam en Schiedam, onder wie Cor P.. Op P. werd in januari in de Dominicaanse Republiek een mislukte aanslag gepleegd.

Op een cryptotelefoon die in beslag is genomen iemand uit die groep concludeert de recherche nu dat de handgranaat moet zijn gegooid door Anouar B.M.. Hij blijkt eerder dit jaar te zijn opgepakt.

Een bedreigde getuige heeft de politie verteld dat B. M. zou zijn ingehuurd door Simo D.. De getuige zegt dat D. aansluiting wilde zoeken bij de Tattookillers, en zichzelf wilde bewijzen door de granaataanslag te laten plegen.