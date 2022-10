Youssef Taghi wil strafzaak snel inhoudelijk afronden

Connect on Linked in

Youssef Taghi, de van heimelijk communiceren over misdrijven met zijn neef Ridouan Taghi verdachte advocaat, ziet af van onderzoekswensen die op de vorige zitting zijn ingediend. Dat liet de advocaat van Youssef Taghi, André Seebregts, vrijdagochtend weten op een zitting in de beveiligde rechtbank in Amsterdam. Vanmiddag wordt nog wel Ridouan Taghi als getuige gehoord.

Door @Wim van de Pol

Youssef Taghi was niet op de zitting aanwezig, volgens zijn advocaat, ‘om hem moverende redenen’.

Seebregts zei expliciet dat zijn cliënt vrijdag naar voren gebracht wilde zien dat alles wat op de vorige zitting door Seebregts was gezegd reeds in het door de recherche verzamelde dossier zat.

Weski

Dat is pikant omdat Seebregts op de vorige zitting had verwezen naar onderzoek dat de recherche heeft gedaan naar Ridouan Taghi’s advocaat Inez Weski. Volgens Seebregts sprak daaruit de suggestie dat Weski informatie zou kunnen hebben doorgegeven tussen Taghi en de buitenwereld.

Weski

Seebregts stelde onder meer dat Weski met een Sky-telefoon zou hebben gecommuniceerd met familieleden van Taghi (die berichten zijn in 2021 door de politie gekraakt). Ook was er sprake van een usb-stick met informatie die zou worden uitgewisseld.

De officier van justitie had ter zitting in juli al gezegd dat het onderzoek tegen Weski geen bevestiging had opgeleverd over de veronderstelde contacten van Taghi met mensen buiten, en herhaalde dat op de vorige zitting.

Seebregts had niettemin onder meer gevraagd om informatie over de bezoeken van Weski aan Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, en of er beelden of geluidsopnames daarvan zijn.

‘Parallelle communicatie’

Vrijdag verklaarde Seebregts echter terug te komen op die onderzoekswensen. Hij zei niet te verzoeken om onderzoek naar ‘parallelle communicatie’ die er zou kunnen zijn geweest met anderen dan Youssef Taghi. Ook wil hij geen nadere informatie opvragen over eventuele communicatie die Taghi zou hebben gehad voordat Youssef Taghi in maart 2021 in beeld kwam.

Zoon

Youssef Taghi is in oktober 2021 gearresteerd tijdens een bezoek aan de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. De politie had geluidsopnames en beeldmateriaal gemaakt van heimelijke communicatie die hij daar bleek te onderhouden met zijn neef.

De recherche heeft vastgesteld dat de zoon van Ridouan Taghi informatie heeft uitgewisseld met met de toen in Dubai verblijvende Italiaan Raffaele Imperiale (die inmiddels is gearresteerd en uitgeleverd naar Italië). De recherche denkt dat de zoon een bericht van Ridouan Taghi overbracht. Maar wie dat bericht aan Taghi’s zoon doorgaf is voorzover bekend niet vastgesteld.

Niet de enige

Seebregts had in september omstandig de suggestie naar voren gebracht Youssef niet de enige modus was waarmee Ridouan Taghi met de buitenwereld kon communiceren vanuit de EBI. Eerder is al bekend geworden dat de Amerikaanse FBI mogelijk informatie zou hebben verschaft dat Taghi via omgekochte bewaarders in de EBI kon communiceren met de buitenwereld.

Youssef Taghi wordt ervan verdacht van zijn positie als advocaat misbruik te hebben gemaakt en met Ridouan Taghi te hebben overlegd over een gewelddadige ontsnappingspoging, en tevens wordt hij verdacht van deelname aan de criminele organisatie die in drugs handelde en van uitlokken van corruptie.

Het Openbaar Ministerie zei vrijdag op de zitting dat het dossier compleet is en dat de zaak in december inhoudelijk kan worden afgerond.