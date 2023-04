Advocaat Taghi doet aangifte van uitlokking liquidatie of ontvoering (UPDATE2)

Connect on Linked in

Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi heeft aangifte gedaan wegens uitlokking moord of ontvoering van haar cliënt, toen die in 2019 in Dubai verbleef. Dat deed ze tijdens het laatste deel van haar pleidooi in de strafzaak Marengo, waarin tegen Taghi vorige zomer levenslange straf is geëist. Aanleiding voor de aangifte is wat de advocaat van oud-commando Sil A. (44) enige weken geleden tijdens diens strafzaak naar buiten bracht. Sil A. zegt te zijn benaderd door onder meer een officier van justitie. Er werd toen besproken hoe Taghi in 2019 in Dubai zou kunnen worden ontvoerd of geliquideerd door Nederlandse militairen.

Liquideren

Advocaat Weski vroeg de rechtbank om het onderzoek te heropenen door een regiezitting te houden om nader onderzoek te gaan doen naar de informatie die Sil A. heeft gegeven. Ze heeft aangifte van moord of ontvoering gedaan omdat die opties tijdens een bijeenkomst met militairen, en mensen van inlichtingendiensten MIVD en AIVD zijn besproken, in aanwezigheid van ‘een vrouwelijke officier van justitie’.

Weski wil weten wat de rol van het Openbaar Ministerie is geweest op die bijeenkomst over haar cliënt, die op dat moment door het Openbaar Ministerie werd onderzocht als verdachte van meerdere moorden. En of het inderdaad zo is dat een officier van justitie iemand wilde laten liquideren.

Taghi werd uiteindelijk in december 2019 door de politie van Dubai opgepakt en op een Nederlands vliegtuig gezet. In de maanden ervoor waren er verschillende Nederlandse justitie-ambtenaren in de VAE, naast ambtenaren van de NCTV. Ook staat in het Marengo-dossier vast dat de AIVD heeft geholpen bij de opsporing in Dubai en contact had met de autoriteiten daar. Het Openbaar Ministerie heeft ontkend dat de bezoeken van de justitie-ambtenaren met Taghi van doen hadden.

Patroon

Weski ziet een patroon in de activiteiten van de Nederlandse overheid in de Verenigde Arabische Emiraten omdat er volgens haar tal van vragen hierover niet zijn beantwoord. Ze zegt dat haar cliënt zeggen en schrijven is ontvoerd uit Dubai, in ieder geval zonder wettelijke grondslag is meegenomen door Nederlanders.

De nieuwe informatie van Sil A. past volgens haar hierin. Zij wil aantonen dat het Openbaar Ministerie in de vervolging van haar cliënt Taghi niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat het Openbaar Ministerie bij de opsporing van Taghi onwettelijk zou hebben gehandeld.

Gesloten deuren

Woensdagmiddag is advocaat Michael Ruperti als getuige gehoord door de rechtbank. Hij is net als zijn cliënt Sil A. gehouden aan staatsgeheimen waar hij niet over mag verklaren. Ruperti was aanwezig toen de kwestie tijdens de behandeling achter gesloten deuren werd besproken op de zitting met Sil A.. Ruperti zei tegen de rechtbank dat hij niet anders kon dan herhalen wat hij al eerder heeft verklaard tijdens het openbare deel van die zitting.

Hij zei dat er een getuige is die kan verklaren over de bijeenkomst over Taghi met de officier van justitie. Sil A. zelf zegt wel kennis te hebben van wat er is bepreken bij de die bijeenkomst maar was er zelf niet bij. Sil A. heeft erover gesproken met mensen van de SOCOM, het gezamenlijk commando van Nederlandse special forces, waarvan in ieder geval één vertegenwoordiger bij het gesprek aanwezig was.

Gregory F.

Sil A. wordt verdacht van betrokkenheid bij drugs- en wapenhandel. Het Openbaar Ministerie ziet hem als een van de mensen uit het netwerk van Ridouan Taghi.

Hij ontkent betrokkenheid bij die feiten. Hij is een jeugdvriend van Gregory F. en heeft met hem ook contacten gehad met Sky ECC encryptietelefoons. Die berichten zijn door de recherche leesbaar gemaakt. Sil A. zegt voor zijn werk als elite-commando te hebben geëxperimenteerd met onder meer Sky-telefoons.

F. is recent door de rechtbank in Amsterdam tot negen jaar cel voor drugshandel veroordeeld.

