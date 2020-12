‘Advocaten kroongetuige op dodenlijst’

Connect on Linked in

De twee advocaten van kroongetuige Nabil B. hebben van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) te horen gekregen dat ze op een dodenlijst staan van de onderwereld. Dat bevestigt advocaat Peter Schouten na berichtgeving in De Telegraaf.

Schouten zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat hij anderhalve maand geleden op de hoogte is gesteld. Ook zijn collega Onno de Jong en misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die Nabil B. bijstaat als vertrouwenspersoon, zouden ernstig gevaar lopen.

De advocaten zijn kritisch over de NCTV, omdat die geen details geven over de dreiging. Het zou gaan om een concrete dreiging die verband houdt met het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en andere verdachten.

Nabil B. is kroongetuige in het Marengo-proces. In september 2019 werd B.’s eerste advocaat Derk Wiersum geliquideerd bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Eerder werd ook de broer van Nabil B. geliquideerd in Amsterdam.