‘Advocaten Taghi stoppen verdediging’

De advocaten van Ridouan Taghi hebben de verdediging neergelegd. Tegen het Algemeen Dagblad en het ANP zeggen ze dat ‘doorgaan geen enkel nut’ heeft. Michael Ruperti, Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen namen in juni de zaak over van advocaat Inez Weski, dat die verdachte werd van lidmaatschap van de criminele organisatie van Taghi.

Onwillig

De advocaten stellen dat Taghi door de rechtbank geen adequate verdediging wordt gegund doordat de rechtbank zich telkens onwillig toont als zij verzoeken doen.

Hun eerste verzoek was om de zaak negen maanden uit te stellen, zij moesten zich immers inlezen. Ondertussen was de zaak tegen Taghi bijna voltooid, na een eis van levenslang had Weski haar laatste reactie op het Openbaar Ministerie in de dupliek al gegeven.

De rechtbank wees het verzoek om dat uitstel af, maar de in oktober geplande uitspraak werd wel verplaatst naar februari. Dat was onvoldoende vinden de advocaten en een schending van het recht op een eerlijk proces.

De rechtbank wilde evenmin de zaak van Taghi afsplitsen van die van de andere verdachten in het Marengo-proces.

Sil A.

Nadat ex-commando Sil A. in zijn zaak had verklaard dat hij een aantal jaar geleden bij een bijeenkomst was geweest waar een officier van justitie zou hebben gevraagd naar de mogelijkheden om Taghi te liquideren wilden de advocaten daarover getuigen horen.

De rechtbank zag ‘geen aanwijzingen’ dat er sprake was van een plan om Taghi te ontvoeren of om het leven te brengen. Getuigenverzoeken hierover werden afgewezen. Dat gold ook ten aanzien van nieuwe gegevens die er volgens de advocaten op zouden kunnen wijzen dat Taghi door Nederlandse ambtenaren zou zijn mishandeld tijdens zijn vervoer vanuit Dubai naar Nederland.

Een wrakingsverzoek van Taghi’s advocaten werd begin november afgewezen.

Taghi heeft volgens advocaat Ruperti laten weten dat hij geen andere advocaat meer wil in deze laatste fase van het proces bij de rechtbank.