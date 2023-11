Amsterdamse rechtbank wijst wrakingsverzoeken in zaak Marengo af

Connect on Linked in

De Amsterdamse rechtbank heeft de wrakingverzoeken van de verdediging van Ridouan T. en medeverdachte Mao R. afgewezen. Dit maakt ze woensdagmiddag bekend. De rechters in de zaak zijn niet vooringenomen, is het oordeel.

door Joost van der Wegen

Wraking

De advocaten van Ridouan Taghi wraakten de rechtbank op 6 oktober op een regiezitting, omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de huidige rechters, nadat die een verzoek afwezen om commando Sil A. te horen als getuige.

Sil A. (44), de commando die wordt verdacht van wapen- en drugshandel en door justitie wordt gelinkt aan het netwerk van Ridouan Taghi, was volgens zijn advocaat Michael Ruperti in 2019 zelf betrokken bij plannen om Taghi uit te schakelen in Dubai.

Vlak na zijn arrestatie in februari 2022 zou A. hebben verteld dat hij in 2019 alleen betrokken was bij de voorbereiding van het geheime plan om Taghi op te halen en eventueel uit te schakelen in Dubai of Iran. Het plan zou met onder meer medewerkers van de geheime diensten zijn besproken. Het Openbaar Ministerie liet in april dit jaar weten dat ‘op geen enkel moment is overwogen Taghi te ontvoeren, uitschakelen of zelfs vermoorden’.

Zijn advocaten wilden het naadje van de kous weten.

Justitie stelt dat de advocaten zelf hebben opgeworpen dat het om een zogenaamd ‘moordcommando’ ging om Taghi uit te schakelen, en niet het Openbaar Ministerie.

De rechtbank vond het horen van de getuige, een officier van Justitie, niet noodzakelijk voor de verdachte. Omdat er nooit letterlijk zou zijn gesproken over het om het leven brengen van Taghi, of om hem te ontvoeren. Het was zelfs niet duidelijk of dit sowieso ter sprake is geweest.

Hechtenis

Op 9 oktober 2023 heeft de verdediging van Ridouan T. schriftelijk ook een aanvullend wrakingsverzoek ingediend. Zij stelden geen kans te hebben gekregen iets te zeggen over de hechtenis van hun cliënt. Tijdens een laatste zitting schorste de rechtbank de zaak Taghi en besloot de voorlopige hechtenis met in ieder geval negentig dagen te verlengen. De advocaten vinden dat ze over de voortzetting van de hechtenis een standpunt in hadden moeten kunnen nemen.

De zaak van verdachte Ridouan Taghi was door de wrakingsverzoeken aangehouden.

Afgewezen

Het wrakingsverzoek van de verdachte wordt nu afgewezen, omdat de afwijzing om nog een getuige te horen een zogenaamde rechterlijke ‘tussenbeslissing’ is, wat geen reden kan zijn voor een wraking. Dat de verdediging niet meer aan het woord mocht komen over de voorlopige hechtenis van Taghi, vindt de wrakingskamer geen blijk van vooringenomenheid, of van ‘chagrijn’ over de wraking, zoals zijn raadslieden het opvatten.

De rechtbank stelt dat de eerdere afwijzingen door de rechtbank, niet uitsluit dat argumenten van de verdediging in de loop van het proces nog aan bod mogen komen. Lees hier de uitspraak van de rechtbank.

Ook de verdediging van Mao R. diende op 11 oktober 2023 schriftelijk een wrakingsverzoek in, omdat ze geen getuigen kon horen en niet kon pleiten zoals ze wilde. Ook hier vond de rechtbank dat er geen sprake was van vooringenomenheid.

Door alle strubbelingen en eerdere wrakingsverzoeken in het Marengo-proces kon de eerder vastgestelde datum voor het vonnis van 20 oktober niet worden gehaald. De uitspraken in het liquidatieproces staan gepland voor 27 februari 2024.