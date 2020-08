Algemeen Dagblad weigert recificatie-eis Peter R. de Vries

Connect on Linked in

In een mail van de voormalige (anonieme) advocaat van kroongetuige Nabil B. aan het Openbaar Ministerie staat níet dat het contact van de kroongetuige met Peter R. de Vries de aanleiding was voor de breuk tussen B. en de advocaat. In een interview met het Algemeen Dagblad had de advocaat gezegd dat De Vries’ ‘bemoeienis’ de aanleiding was. Journalisten van het AD hadden gezegd dat dit ook in de bewuste mail zou staan.

Door Wim van de Pol

Peter R. de Vries eist nu rectificatie van het Algemeen Dagblad en dreigt met een procedure bij de rechter. Hij heeft correspondentie en enkele passages uit de e-mail naar buiten gebracht. De Volkskrant schrijft dat De Vries die mail van Nabil B. kreeg toegespeeld.

Vertrouwen opgezegd

Op 12 maart schreef de anonieme advocaat aan een officier van justitie dat de kroongetuige hem niet meer als advocaat wilde:

De kroongetuige heeft het vertrouwen in ons opgezegd. In dat gesprek heeft hij mij ook gezegd dat hij geen andere advocaat heeft aangezocht.

De naam van De Vries komt in de mail niet voor.

Uit een brief van de advocaat van het AD blijkt dat de krant niet wil rectificeren. Dat de naam van De Vries niet in de e-mail voorkomt wil volgens de krant niet zeggen dat de feiten anders uitwijzen. De krant blijft erbij dat door De Vries de samenwerking met de anonieme advocaat werd opgezegd. De advocaat zou dit ook bij een notaris hebben vastgelegd en ook in gesprekken met verschillende justitiemedewerkers en een rechter-commissaris hebben gesteld.

De Vries was overigens wel nauw betrokken bij de kroongetuige Nabil B.. Toen de advocaat de e-mail schreef was De Vries al wel in contact met de kroongetuige.

Begin maart

Op een persconferentie op 4 juni zei De Vries dat hij ‘begin maart’ was aangezocht door de kroongetuige met de vraag of hij als ‘adviseur’ wilde optreden. Peter Schouten zou dan in samenwerking met De Vries zijn nieuwe advocaat zijn. De Vries zei ook:

Dit speelde in de tijd dat de kroongetuige de relatie met zijn toenmalige advocaat aan het beëindigen was.

De kroongetuige wees op 11 maart de anonieme advocaat de deur. Op 12 maart lichtte de advocaat de officier van justitie hierover in met de e-mail. En op 13 maart (‘een week na het eerste verzoek’, aldus De Vries) meldde De Vries aan het landelijk parket dat de kroongetuige hem had aangezocht.

Kasem

Op donderdag 28 mei circuleerde de naam van De Vries in de wandelgangen van het liquidatieproces Marengo. Op die zitting werd bekend dat Nabil B. een nieuwe advocaat had en ook een ‘adviseur’ heeft.

Op 29 mei kwam het Algemeen Dagblad met het nieuws dat de recherche in het Marengo-onderzoek een ontsleuteld pgp-bericht heeft gevonden waaruit zou blijen dat advocaat Khalid Kasem informatie zou hebben doorgespeeld naar de organisatie van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces.

Kasem is advocaat bij het advocatenkantoor waar De Vries als adviseur bij betrokken was, en zijn zoon Royce de Vries als advocaat.

Adviseur

Op 6 juni maakten De Vries en Schouten zich bekend als adviseur en advocaat van kroongetuige Nabil B.. De Vries beklaagde zich erover dat het Openbaar Ministerie hem niet wilde faciliteren zoals de kroongetuige dat wenste, omdat hij geen advocaat is. Eerder zou het OM wel degelijk akkoord zijn geweest.

De Vries maakte op 6 juni ook bekend dat hij op 29 mei de relatie met het advocatenkantoor verbroken had. Die beslissing was, zo zei De Vries, ‘reeds in maart afgesproken en vastgelegd’ en had niets te maken met de AD-publicatie op diezelfde 29 mei.

Er lopen nu twee procedures in de affaire rond Khalid Kasem. Kasem zelf ontkent de aantijging waarover het AD publiceerde en is een bodemprocedure begonnen. Verder heeft de Amsterdamse deken van de Orde van advocaten een onderzoek ingesteld naar de rol van Kasem.

Ook onderzoekt de deken of de anonieme advocaat in het interview met het AD zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden.

De kroongetuige wordt nu bijgestaan door advocaten Peter Schouten en Onno de Jong. Komende week zijn er weer zittingen in het Marengo-proces, waar mogelijk ook de rol van De Vries weer aan de orde komt.