Alle verdachten cocaïnezaak op vrije voeten

De rechtbank in Arnhem heeft alle verdachten in de cocaïnezaak “Grant” voor onbepaalde tijd op vrije voeten gesteld. De groep wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie die in ieder geval vijf partijen cocaïne invoerde, vanuit Ecuador, Peru, Puerto Rico en/of Curaçao.

(beeld uit archief)

De partijen werden in 2018 en 2019 in beslag genomen, de meeste verdachten zitten vanaf begin 2019 vast. Als het lukt om een aantal getuigen in het buitenland te horen dan wordt de inhoudelijke behandeling aan het eind van 2020 voltooid. De rechtbank heeft niet gezegd waarom de voorlopige hechtenis van de verdachten wordt geschorst.

Het OM ziet de Turks-Nederlandse Cem S. als de hoofdverdachte in de groep. Eén verdachte zat nog vast in een vertakking van het onderzoek op Curaçao, maar die is ook op vrije voeten. Deze man is ook verdacht van betrokkenheid bij de dubbele moord op de Nederlanders Cuma Ceviz en Rachid Benbouker, die in de Dominicaanse Republiek werden vermoord.

De rechtbank vindt het niet noodzakelijk om een getuige met de bijnaam “Zebra” nogmaals te horen als getuige. Deze man komt veel voor in het dossier en is volgens de officier van justitie ook verdachte. Maar het is onbekend of en in welke zaak hij voor de rechter moet komen.

