Verdachten liquidatiezaken Gillis en Eggermont blijven vast zitten

De rechtbank in Haarlem heeft na een pro forma-zitting de voorlopige hechtenis van liquidatieverdachten Iliass K. (32) en Gökhan C. (32) verlengd. Hamza el H. (25) is onder voorwaarden op vrije voeten gesteld omdat hij bronchitis en astma heeft. De rechtbank vindt zijn detentie in verband met het gevaar voor een corona-besmetting nu niet gewenst.

Sturende rol

De drie worden ervan verdacht met een criminele organisatie moorden te plegen, samen met onder meer de recent in Dubai aangehouden Khalid J. (35). Ook de hechtenis van Khalid J. is verlengd. In totaal zijn er tien verdachten in de zaak, de overige verdachten zitten niet vast.

De grootste, en sturende rol, zou Iliass K. hebben gespeeld, volgens het Openbaar Ministerie. Hem worden de moord op Alex “Aleki” Gillis, de vergismoord op Stefano Eggermont en de moord op Massod Amin Hosseini ten laste gelegd. Verdachte Dennis M. overleed begin dit jaar in een gevangenis in Spanje een natuurlijke dood.

Bloedige rivaliteit

De moorden werden allemaal gepleegd in 2014. Justitie denkt dat de groep behoorde tot de entourage van Gwenette Martha, die zelf ook in 2014 is vermoord. De moorden waren het gevolg van de bloedige rivaliteit tussen de groepen van Martha en Houssine ait S.. Het conflict barstte uit in 2012 met moorden in Antwerpen en de Amsterdamse Staatsliedenbuurt.

Hosseini gold ook als trouw aan Martha. Hij zou zijn vermoord omdat de anderen twijfelden aan zijn loyaliteit of omdat hij bij vergissing Stefano Eggermont liquideerde die in dezelfde auto reed en in dezelfde buurt woonde als het eigenlijke doelwit Omar L..

De inhoudelijke behandeling van de zaak zal waarschijnlijk in 2021 plaatsvinden.

