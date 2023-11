Amsterdamse verdachten vrijgesproken van moord op Spaanse nachtclubeigenaar

Connect on Linked in

Twee Amsterdammers zijn in Spanje vrijgesproken in een zaak waarin ze verdacht waren van de liquidatie van een nachtclubeigenaar. Badr K. en Omar C. zaten jarenlang in voorarrest. Dit bericht de krant Het Parool.

Geschoten

De criminele Spaanse nachtclubeigenaar Abdelhadi Yaqout werd in de nacht van 20 op 21 januari 2019 door het hoofd geschoten door twee mannen met capuchons op. Dit gebeurde toen hij in zijn Bentley aankwam bij zijn huis in de omgeving van Marbella.

Verdacht

In het onderzoek hiernaar werden Badr K. (33) en Omar C. (23) hiervan verdacht. In eerste instantie was ook Jermaine B. (40), ook wel ‘King Kong’ genoemd, beschuldigd. Badr K. en Omar C. zaten jaren in voorarrest in Spanje.

Moordcommando

De samenwerkende opsporingsdiensten zagen de Amsterdamse verdachten aanvankelijk als onderdeel van ‘een moordcommando’ dat betrokken was bij meer onderwereldgeweld, schrijft Het Parool. Maar de Spaanse strafzaak richtte zich uiteindelijk alleen op de liquidatie van Yaqout, het lidmaatschap van een criminele organisatie en vuurwapenbezit.

De mobiele telefoons van Jermaine B., Badr K. en Omar C. zouden tijdens de liquidatie van Abdelhadi ‘Marco’ Yaqout in de omgeving van de moordplek zijn geregistreerd.

Yaqout werd gezien als witwasser voor de beruchte Ierse Kinahan-clan en zou ook zelf diep in de internationale drugshandel hebben gezeten.

Verdenkingen

In Nederland werden Badr K. en Omar C. in verband gebracht met de verdenkingen rond de moord op advocaat Derk Wiersum, de raadsman van kroongetuigen Nabil B. in de zaak Marengo tegen Ridouan Taghi en zijn medeverdachten. Na zijn dood bleek Badr K. op internet eerder te hebben gezocht op de naam van de raadsman.

Badr K. werd dit jaar veroordeeld tot 25 jaar voor de liquidatie van Shaquille Goedhart, in 2019. In die zaak loopt hoger beroep. K. werd vrijgesproken van medeplichtigheid aan de poging tot liquidatie van medewerker Sander de L. van Spy City, in 2018.

Omar C. wordt ook in Nederland nog van geweld verdacht, maar de status van de onderzoeken daarnaar is dinsdagavond nog onduidelijk, aldus Het Parool. Badr K. werd gezien als een handlanger van deze Omar C.