Drie keer 25 jaar cel voor liquidatie Shaquille Goedhart in Bijlmer

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag drie keer 25 jaar celstraf opgelegd aan drie mannen voor de liquidatie van de 24-jarige Shaquille Goedhart, in Amsterdam-Zuidoost op 2 mei 2019. Het slachtoffer werd met drie kogels geraakt bij een flat in de straat Hoptille (H-Buurt). De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

Motief onduidelijk

Volgens de rechtbank is er volop bewijs dat Revelino V. (31), Marc G. (29) en Badr K. (33) alle drie betrokken waren bij de liquidatie en deze ‘grondig’ hebben voorbereid en uitgevoerd. Waarom het slachtoffer dood moest is niet duidelijk geworden, maar de rechtbank gaat uit van een afrekening in het criminele milieu.

Gelokt

Op 2 mei 2019 was Shaquille Goedhart op pad met vrienden en had hij nog een afspraak later op de avond. Revelino V. zou de afspraak met het slachtoffer hebben gemaakt en hem hebben gelokt naar Hoptille. Toen het slachtoffer uit de auto stapte en in de richting van twee mannen liep, klonken er om 21.48 drie schoten. Goedhart werd geraakt in hoofd, hals en linkeroog en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Peugeot 308

Een ooggetuige zag de twee schutters (volgens justitie Revelino V. en Marc G.) na de schietpartij wegrennen naar een parkeergarage vlakbij de plaats delict. Dit is ook te zien op camerabeelden. De getuige zag de schutter niet meer uit de parkeergarage komen, maar wel een Peugeot 308 die met hoge snelheid de parkeergarage uitreed. Uit onder meer camerabeelden, ANPR-registraties en telecomgegevens kunnen de drie mannen volgens het OM worden gekoppeld aan de auto enkele dagen vóór en op de dag van de moord. De chauffeur van de vluchtauto is volgens het OM Badr K.

Hoewel de rechtbank niet kan vaststellen wie van de verdachten welke rol heeft gehad, waren ze gezamenlijk betrokken bij het uitvoeren van het plan om Goedhart te vermoorden. Door de samenwerking kan de moord ieder van hen geheel worden toegerekend.

De rechtbank:

‘Het gegeven dat er met twee vuurwapens is geschoten en op beelden is waargenomen dat er twee personen de parkeergarage Haardstee zijn ingerend waarna de vluchtauto wegrijdt, is redengevend om aan te nemen dat twee van de drie verdachten de schutters zijn geweest en de derde verdachte heeft gereden.’



De vluchtauto werd opvallend genoeg niet in brand gestoken, maar op 10 mei 2019 in beslag genomen en onderzocht. De Peugeot was zeer grondig schoongemaakt, maar de politie trof op de achterbank een bloedspoor aan met daarin het dna van het slachtoffer. Ook werd er dna van Badr K. gevonden op een handgreep aan de bestuurderskant.

Suriname



Badr K. gaf vanuit de gevangenis via smokkelbriefjes aan Marc G. opdracht om de Peugeot in brand te steken. G. zou direct na de liquidatie zijn telefoon hebben weggedaan, de Peugeot hebben verkocht en zijn ondergedoken. Enkele dagen na de liquidatie is hij via de route Parijs – Guadeloupe – Frans Guyana naar Suriname vertrokken. Suriname heeft hem op 7 november 2019 opgepakt en twee dagen later uitgezet, waarna hij in Nederland is aangehouden.

Mishandeld

Vorige maand maakte de advocaat van Badr K. bekend dat haar cliënt in een Spaanse gevangenis zou zijn mishandeld. Ze zei ook dat naasten van K. worden bedreigd vanwege de beschuldigingen dat K. in Nederland en in Spanje bij huurmoorden betrokken was. Van wie die bedreigingen afkomstig zijn zei de advocaat niet.

Liquidatiepoging

Badr K. zit in Spanje vast op verdenking van betrokkenheid bij een andere liquidatie. Hij is maandag door de rechtbank in Amsterdam vrijgesproken van betrokkenheid bij een moordpoging op spyshopeigenaar Sander de L. in Amsterdam, op 28 augustus 2018. K. zou volgens justitie de vluchtauto hebben geregeld. Twee andere mannen werden in november 2019 in die zaak veroordeeld tot 13 jaar cel en twee jaar jeugddetentie.