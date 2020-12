OM: verdachten moord Wiersum gekoppeld aan Surinaamse dubbelmoord

Connect on Linked in

In Suriname worden de verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op Dennis Groenfelt. Dat heeft de officier van justitie gezegd tijdens een pro forma-zitting in de zaak tegen de drie verdachten van de moord op Wiersum: Moreno B. en Giërmo B. en Anouar Taghi.

Groenfelt

Groenfelt is op straat in Paramaribo doodgeschoten op 6 mei 2019, waarbij ook een tiener om het leven kwam. Die moord staat overigens los van de moord op Wiersum, aldus de officier van justitie.

Telegraaf-verslaggeefster Saskia Belleman schrijft op Twitter dat Moreno B. en Giermo B., in de periode dat de moord is gepleegd, via Frans Guyana Suriname zijn ingereisd. Indertijd was de vrouw van een van de twee zwanger en die zwangerschap verliep problematisch. De verdachte weigerde ondanks smeekbedes van zijn vrouw terug te komen. Hij vroeg haar verder om tegenover anderen erover te liegen dat hij in Suriname was, aldus het OM.

Partner

Derk Wiersum stond als advocaat Nabil B. bij. Dat is kroongetuige in het liquidatieproces Marengo waarin een groep verdachten rond Ridouan Taghi terechtstaat. Wiersum is op 18 september 2019 in Amsterdam-Buitenveldert voor zijn huis doodgeschoten, door één schutter, die was vergezeld door een chauffeur.

Advocaat Jacq. Taekema van Giërmo B. stipte aan dat de de partner van Derk Wiersum niet is gehoord als getuige. Taekema vindt dat vreemd. Mogelijk heeft Wiersum aan zijn vrouw laten weten dat hij zich zorgen maakte, werd bedreigd of misschien heeft hij andere bijzonderheden aan haar verteld. Ook verbaast Taekema zich erover dat de vraag wie volgens het Openbaar Ministerie de schutter zou zijn geweest nog niet beantwoord is.

Nabil B.

Gerald Roethof, advocaat van Moreno B., wil meer weten over hoe het mogelijk is dat zijn cliënt in de penitentiaire inrichting in Krimpen aan den IJssel bezoek kreeg van kroongetuige Nabil B., die twee celdeuren verder op bleek te zijn gehuisvest. B. zou aan Moreno B. hebben aangeboden hasj voor hem te regelen, en hem in staat te stellen zijn familie te bellen.

Eerder zei Roethof dat zijn cliënt niet voldoet aan het signalement dat ooggetuigen gaven. Het Openbaar Ministerie ziet vooral bewijs in onderlinge gesprekken tussen de verdachten B. en B..

Beide advocaten vinden het overigens onjuist ervan uit te gaan dat Wiersum is gedood omdat hij de kroongetuige bijstond. Volgens hen is dat niet gebleken.

Anouar Taghi is verdachte in een zaak waarin gestolen auto’s werden gestolen en geheeld. Enkele auto’s zijn gebruikt voor de liquidatie van Wiersum, aldus het OM. Zijn advocaat zegt dat er geen aanwijzingen in het dossier zitten waaruit zou blijken dat Taghi wist dat zijn auto’s werden ingezet bij de liquidatie.

Alle verdachten zitten in voorlopige hechtenis.

