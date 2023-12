Antwerps restaurant doelwit aanslag, zoon uitbater handlanger ‘Bolle Jos’

Connect on Linked in

De politie in Nederland heeft twee mannen opgepakt die zaterdagnacht rond 03.00 mogelijk een aanslag hebben gepleegd op een restaurant in Antwerpen. Door een explosie brandde de benedenverdieping van het restaurant af. De Antwerpse politie sluit een link met drugsgeweld niet uit.

Groot drugsdossier

Restaurant De Nachtegaal wordt uitgebaat door de Belgische oud-basketbalprof Willy Steveniers. Zijn zoon Nathan is een van de hoofdverdachten in een groot internationaal drugsdossier waarin ook de voortvluchtige Nederlander ‘Bolle Jos’ Leijdekkers centraal staat. Bolle Jos wordt verantwoordelijk gesteld voor de import van 1340 kilo cocaïne, samen met Nathan Steveniers.

Recordlading

Op 27 oktober 2020 werd in de Antwerpse haven een recordlading van ruim 11.000 kilo zuivere cocaïne gevonden tussen oud-ijzer in zeecontainers. Het betrof de grootste inbeslagname van cocaïne ooit in België. Eind september 2020 werden tijdens Operatie Costa onder meer de voormalige rijkswachter Willy van Mechelen, Lucio Aquino en dertien andere verdachten opgepakt, waaronder hooligan Nathan Steveniers. De organisatie zou een omzet hebben gedraaid van 195 miljoen euro.

Grote brand

De explosie van vannacht vond rond 03.00 plaats aan de Middelheimlaan in Antwerpen en veroorzaakte brand die de hele benedenverdieping in de as legde, op de keuken na. De schade is groot. Er raakte niemand gewond.

De politie en de Belgische explosieven opruimingsdienst DOVO doen zondag sporenonderzoek.

Voertuig

In de buurt van het restaurant was vlak voor de explosie een verdachte auto met Nederlandse kentekenplaten gecontroleerd. Na de brandmelding legde de politie direct een link. De auto werd in Nederland opgespoord en de twee inzittenden werden vervolgens opgepakt.

Zie ook:

Belgische mega-drugszaak met afwezige Bolle Jos van start