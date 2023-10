Belgische mega-drugszaak met afwezige Bolle Jos van start

Connect on Linked in

Deze week loopt in het Belgische Tongeren de rechtszaak “Costa” tegen een groep verdachten van grootschalige cocaïnehandel. Onder hen zijn de beruchte (en inmiddels bejaarde) ex-rijkswachter Willy van Mechelen, een Bandido, een lid van de Aquino-clan en “Bolle” Jos Leijdekkers, aldus Het Belang van Limburg. Het totale dossier Costa gaat over 25 ton cocaïne en telt 57 verdachten

FGP

Het is het resultaat van een onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Limburg dat sinds september 2020 loopt.

De telefoon van Antwerpenaar Willy Van Mechelen werd afgeluisterd terwijl hij volgens de politie over allerlei drugsdeals sprak. De vier verdachten worden verantwoordelijk gehouden voor de import van grote hoeveelheden cocaïne vanuit Brazilië, Costa Rica en Guyana. Van Mechelen belegde in vastgoed in Kasterlee, en in goud en auto’s. Hij wordt ook verdacht van valsheid in geschrifte.

Kalasjnikov

Door de hack van de politie op de Sky ECC-telefoons heeft de politie in het dossier Costa de onderlinge verbanden tussen de vier verdachten in kaart gebracht, die volgens de FGP ieder weer over een eigen netwerk beschikten.

Bandido-leider Geert Frisson (51) is goed herkenbaar aan een tatoeage van een Kalasjnikov in zijn gezicht. Een maand nadat Willy Van Mechelen in beeld was gekomen, vond de FGP Limburg 11,5 ton cocaïne in een container met oud ijzer. Van Mechelen én Frisson lijken daarmee in verband te staan. Hij werd kort daarna op gepakt in Marbella. Eerder dit jaar veroordeelde rechtbank in Luik hem in een andere drugszaak.

Kebab

Lucio Aquino (61) is ook een Belgisch Limburger, maar van Italiaanse komaf. De bekende Aquino-familie uit Maasmechelen zou 5,2 ton cocaïne hebben laten invoeren in België.

Toen hij al in een cel zat in Leuven-Hulp, zou hij nog zijn doorgegaan met de handel. Een inmiddels ontslagen cipier smokkelde voor hem kebab en telefoons naar binnen.

Lucio Aquino is overigens ook verdachte in het Italiaanse onderzoek Eureka, over internationale drugshandel van de ‘Ndrangheta. Na zijn berechting in Costa zal hij mogelijk nog in Italië voor de rechter moeten verschijnen.

Jos

Bolle Jos Leijdekkers (32) is voortvluchtig. De Nederlandse justitie heeft op een tip die leidt tot zijn aanhouding een beloning van 200.000 euro gezet. In Nederland wordt hij verdacht van opdracht geven voor moorden en van (andere) grootschalige drugstransporten.

Hij staat in Tongeren terecht voor verschepen van 1,3 ton cocaïne naar Antwerpen.

Naast de 57 verdachten staan ook vijf bedrijven terecht. Er zijn bijrollen weggelegd voor een Limburgse (B) en een Antwerpse advocaat. De raadsmannen worden ervan verdacht vertrouwelijke informatie te hebben doorgespeeld aan hun cliënt.

Ook de Nederlandse accountant Joep H. en de Nederlandse ex-Bandido Marco H. staan terecht.

