Antwerpse rechtbank veroordeelt Nederlanders voor vergis-aanslag bij woning 90-jarige vrouw

Voor een aanslag met explosieven bij het huis van een 90-jarige vrouw in Wilrijk in oktober 2022 heeft de Antwerpse rechtbank dinsdag twee Nederlanders veroordeeld tot vijf jaar cel. De aanslag was een vergissing bleek later. Het gaat om Faysal K. (24) uit Amsterdam-Zuidoost en Raichel J. (24) uit Almere. De rechtbank gelastte hun aanhouding, omdat de twee op onbekende locatie verblijven.

ANPR-systeem

De knal was rond 06.00 in de Pieter van Passenstraat in Wilrijk, net onder Antwerpen, op 29 oktober 2022. Het huis van de 90-jarige vrouw, en een woning ernaast, liepen flinke schade op. De officier van justitie zei te vermoeden dat het ging om een fout, omdat vijf dagen na de aanslag in dezelfde straat opnieuw een explosief ontplofte. Dat was bij de woning van de ex-partner van een veroordeelde drugscrimineel.

De Belgische justitie gebruikte als bewijs beelden die een bewakingscamera maakte van iemand die iets voor de woning op de grond legde. Ook was er een getuige die de Nederlandse kentekenplaat van de auto met de daders had genoteerd. Die kentekenplaat gaf een hit op het ANPR-systeem in Nederland. Het voertuig werd daarna diezelfde dag onderschept door politie in Amsterdam. Faysal K. en Raichel J. waren de inzittenden en werden gearresteerd.

In de mobiel van K. werden foto’s van wapens, drugs en geld aangetroffen.

De twee werden overgeleverd aan België, waar ze gebruik maakten van hun zwijgrecht. De twee verdachten kwamen later op borgtocht vrij.

Zwaargewond

Raichel J. is in Nederland vijf keer veroordeeld, voor witwasfeiten en verkeersmisdrijven.

Volgens Het Parool is Faysal K. veroordeeld voor betrokkenheid bij een schietpartij op 9 februari 2018 in Amsterdam-Zuidoost toen een ex-partner van de nieuwe vriendin van Emylio “Millie” G. werd beschoten en zwaargewond raakte. Millie G. is tot levenslang veroordeeld voor een wilde schietpartij in een buurthuis op Wittenburg in de oostelijke binnenstad van Amsterdam, waarbij een 17-jarige onschuldige jongen werd doodgeschoten.

De Antwerpse rechtbank heeft de onmiddellijke aanhouding van Faysal K. en Raichel J. gelast. Voor zover bekend zijn ze voortvluchtig.

