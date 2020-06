Doelwit ontvoering Antwerpse onderwereld spreekt

Antwerpenaar Othman El B. (32) heeft voor het eerst in de media uitspraken gedaan over de kidknap (in 2016) van zijn jongere broer. El B. resideert in Dubai en ontkent overigens in de Gazet van Antwerpen met cocaïnehandel van doen te hebben: ‘ik zit in vastgoed en ik ben actief op de beurs’.

37 dagen

Dit voorjaar veroordeelde de rechtbank in Antwerpen vier zware criminelen uit de Parijse banlieue voor de ontvoering van de jonge Younes El B., bij zijn sportschool aan de Slachthuislaan in Antwerpen. El B. kwam na 37 dagen in Frankrijk op vrije voeten, hij zei zelf te zijn ontsnapt. De Belgische justitie nam aan dat die ontvoering was gepleegd in opdracht van Amsterdammer Houssine Ait S., hoewel die niet door justitie of de rechtbank kon worden ondervraagd omdat die in het buitenland verbleef. In het onderzoek werden tal van sporen van deze “Hoes” aangetroffen. De politie vermoedt dat de reden voor de ontvoering te maken had met onenigheid over cocaïnehandel via de Antwerpse haven.

Sleutelfiguur?

De 32-jarige Othman El B. is volgens politie en justitie een sleutelfiguur in de smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen. Het is echter altijd bij een bewering gebleven. El B. is nooit door een rechtbank veroordeeld voor dergelijke feiten. Younes El B., het slachtoffer van de ontvoering, is overigens wel veroordeeld in een drugszaak: door het hof van beroep in het proces rond de voormalige Nederlandse tv-presentator Frank Masmeijer.

Othman El B. woont al enige tijd in Dubai. Tegen de Gazet van Antwerpen zegt El B.: ‘De politie probeert me aan alles en iedereen te linken, maar dat zal niet lukken. Ik heb niks met cocaïnehandel of -smokkel te maken. Ik doe gewoon zaken. Ik handel in exclusieve horloges, ik zit in vastgoed en ik ben actief op de beurs.’ Hij zegt dat publiciteit over zijn zogenaamd lucratieve drugshandel ontvoerders op een idee heeft gebracht. Dat El B. in Dubai welgesteld is staat overigens wel vast. (tekst gaat verder na reclame)

Geen conflict

Ook onderstreept Othman El B. zijn bewering dat de ontvoering van zijn broertje niks te maken met een conflict in het internationale drugsmilieu met Nederlanders. El B.: ‘Dat is onzin. Ik had helemaal geen conflict, met niemand. Het was die kidnappers om geld te doen. Ze hebben gewoon iemand gepakt van wie ze dachten dat er veel geld te halen zou zijn. Net als die gijzelnemers die het Genkse kind meenamen, gingen de ontvoerders van mijn broertje ervan uit dat zijn familie die miljoenen losgeld zo op tafel zou kunnen leggen. Eén: ik heb niet zo veel geld dat ik miljoenen losgeld zou kunnen betalen. Twee: zelfs als ik dat geld wel zou hebben, dan nog zou ik nooit betalen. Nog geen euro.

El B. zegt dat in gesprekken met de ontvoerders aan hem is gevraagd om zelfs 10 miljoen euro op te hoesten: ‘Ik heb ook geantwoord dat ze mijn broer maar één keer konden vermoorden.’

IMEI-nummers

Verder zegt El B. bedreigd te zijn: ‘Als je niet betaalt, dan doen we met jouw broer wat we met Abdelkader Bouker hebben gedaan.’ Bouker (“De Jood”) is verdwenen nadat een partij cocaïne in Antwerpen door de politie in beslag werd genomen.

De openbare aanklager heeft tijdens het proces gezegd dat de familie El B. geen open kaart speelde met de recherche. El B. wuift die beschuldiging boos weg. Hij zegt zelf onderzoek te hebben gedaan en de IMEI-nummers te hebben achterhaald van de simkaarten die de ontvoerders gebruikten om contact te leggen. El B.: ‘Al die informatie heb ik aan de politie gegeven. Ik heb hen met naam en toenaam genoemd in mijn verklaringen. Dankzij die informatie heeft de politie het schuiladres van de kidnappers kunnen vinden én heeft ze ook de ontvoering van Abdelkader Bouker kunnen oplossen.’