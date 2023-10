Badr Hari flirtte met het criminele milieu

Connect on Linked in

De Amsterdamse kickbokser Badr Hari is een legende in zijn tak van sport, maar bewoog zich ook in de schaduwzijde daarvan. Hij flirtte met het criminele milieu en kreeg gevangenisstraf voor mishandeling.

Hoe vaak Badr Hari ook werd nageroepen dat hij crimineel is, een sportman is hij zeker ook. Als jongetje uit Amsterdam-Oost was hij bloedfanatiek. Zijn toenmalige trainer Thom Harinck belde uit principe geen jongens achterna, als ze niet kwamen trainen. Voor Hari’s talent maakte hij een uitzondering, vertelde hij in het boek Badr van journalist Jens Olde Kalter.

Harinck’s oud-leerling André Brilleman eindigde ooit in een vat beton in de Waal, als bedankje voor zijn bemoeienissen met de zaken van Klaas Bruinsma. Harinck zag dat Badr Hari ook gevoelig voor die ‘bepaalde gasten’ was. Soms lopen ze met kickboksers als decorum naar binnen in een duur restaurant, of naar de VIP-tafel in een club. Soms gaan de boksers ook mee naar een wat zakelijker ontmoeting.

Badr Hari kwam in aanraking met de kring rond Gwenette Martha, maar bleef tegelijk serieus kickboksen. Zo serieus dat zijn ster bij het Japanse K1-toernooi almaar rijzende bleef. Tijdens de warming-up voor een gevecht toonde hij aan publiek en tv-camera’s een T-shirt met de tekst ‘Gwenette Forever’.

Hij raakte verwikkeld in de mishandeling van een portier in een Amsterdamse club, en publiek in het uitgaansleven. Ook maakte hij zich schuldig aan de zware mishandeling van zakenman Koen Everink tijdens het Sensation White-feest in 2012. Na een eis van vier jaar, kreeg hij 1,5 jaar cel opgelegd. In zijn laatste woord tegen de rechters: ’Ik kan u vertellen dat u mij hier nooit meer ziet. Ik sluit voor mijzelf een periode af. Ik heb geleerd van deze periode. Mijn kracht was mijn zwakte.’

In 2014 lekte een foto uit van Badr Hari, poserend met een gouden Kalasjnikov. Genomen in het paleis van de schimmige Tsjetsjeense dictator Kadyrov. Hoe dan ook, Badr Hari was een echte sportman die tot iconische hoogte steeg dankzij zijn vechtstijl. Maar ook dankzij zijn losse handjes.