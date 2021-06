Betonvloer Antwerpse loods vervangen na verdwijning Naima Jillal

Connect on Linked in

De betonnen vloer van de Antwerpse loods waar de spoorloos verdwenen Naima Jillal (52) mogelijk is vermoord, blijkt kort na haar verdwijning te zijn vervangen. Dat schrijft De Telegraaf zondag. De politie deed in maart dit jaar een zoektocht in de loods naar het lichaam van de Amsterdamse vrouw, die in oktober 2019 verdween en door justitie wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel.

4.200 kilo coke

De loods in Antwerpen werd vanaf 1 oktober 2019 gehuurd door Ibrahim E. uit Rotterdam, die donderdag tot 8 jaar cel werd veroordeeld voor een grote cocaïnezaak. In die zaak werd in dezelfde loods in maart 2020 4.200 kilo cocaïne gevonden. In het recente strafvonnis staat dat de betonvloer van de loods in november 2019 werd opengebroken en vervangen door Ibrahim E.

E. verklaarde later dat hij de loods had onderverhuurd. Hij zou uitvoerig gehoord zijn door de politie over de verdwijning van Naima Jillal. Zijn Belgische advocaat was voor De Telegraaf onbereikbaar voor commentaar.

Geen dna-sporen

In maart dit jaar deed de politie een uitvoerige zoektocht in de Antwerpse loods aan de Bremerstraat, maar er werden geen lichaamsresten aangetroffen van Jillal. Wel werden onder de grond van de loods kledingstukken en een handtas gevonden, maar daar werden geen dna-sporen van Jillal op aangetroffen.

Toch is de recherche ervan overtuigd dat Naima Jillal in de loods om het leven kwam. Sporen daarvan zouden mogelijk zijn gewist.

Jilal werd eind oktober 2019 voor het laatst gezien toen ze in een auto stapte bij station Amsterdam-Zuid. In het criminele milieu zouden foto’s zijn opgedoken van haar levenloze lichaam.