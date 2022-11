‘Breng me naar Manny’: Brit bekent aandeel wereldwijde drugshandel via Rotterdams café

Connect on Linked in

Een man die acht jaar werd gezocht door de National Crime Agency heeft toegegeven dat hij betrokken was bij grootschalige internationale drugshandel. Het gaat om Michael Moogan (36) uit Croxteth bij Liverpool, die in juli vanuit Dubai aan de Britse politie werd uitgeleverd. Moogan ontsnapte in 2013 op het nippertje tijdens een inval door de politie in het beruchte Rotterdamse café De Ketel.

Beveiligingssysteem

Dat café was een pleisterplaats voor ontmoetingen tussen personen die betrokken waren bij internationale drugshandel, het was niet zomaar toegankelijk was voor publiek maar alleen via een beveiligingssysteem toegankelijk voor bekende gezichten. Moogan dook op in een Nederlands onderzoek van de landelijke eenheid. Hij werd met anderen in verband gebracht met plannen om elke maand honderden kilo’s cocaïne naar het Verenigd Koninkrijk te transporteren vanuit Zuid-Amerika.

Bij de inval in 2013 werd Robert Hamilton (71) uit de buurt van Manchester gearresteerd. Hij kreeg in 2014 acht jaar cel nadat hij drugsaanklachten had bekend. Een andere medeverdachte, Robert Gerard (57) uit Liverpool, gaf zichzelf aan bij de NCA na drie jaar voortvluchtig te zijn geweest. Ook hij legde verklaringen af, en kreeg in 2017 in Engeland 14 jaar gevangenisstraf.

500.000 per keer

Volgens de NCA legde Moogan per transport naar Europa 500.000 euro in bij Zuid-Amerikaanse leveranciers, hij deed die betalingen via Irakezen die vanuit Londen opereerden. De Zuid-Amerikanen verstuurden cocaïne naar verschillende havens in Europa en Moogan was verantwoordelijk voor het uithalen uit de havens en het transport binnen Europa. Hij had vrachtwagens rijden van Bulgarije tot Letland en van Spanje tot België, steeds met als doel cocaïne te verkopen in het Verenigd Koninkrijk waar de verkoopprijs relatief hoog is.

Moogan heeft verklaard dat hij ook cocaïne in vleestransporten uit Argentinië naar het Verenigd Koninkrijk liet smokkelen. Uit bewijsmateriaal bleek ook dat hij havenbeambtenaren heeft omgekocht.

Manny

Moogan werd in april vorig jaar gearresteerd door de politie van Dubai. NCA-agenten stelden vast dat Moogan verschillende valse identiteiten gebruikte, onder meer een Duits rijbewijs.

Hij komt in Manchester voor de rechtbank. Na zijn uitlevering zei Moogan volgens de NCA tegen de dienstdoende agent: ‘Je zult van mij geen problemen krijgen. Ik ben nu moe. Breng me naar Manny [Manchester]. Ik ben klaar nu.’

In Nederland werd ook een aantal bezoekers van café De Ketel veroordeeld voor smokkel van cocaïne.