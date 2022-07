Gearresteerde “Rotterdamse” Brit door Dubai uitgeleverd

Connect on Linked in

Een Brit die in zijn land wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel is maandag vanuit Dubai uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk, aldus verschillende media. Het gaat om Michael Paul Moogan die afgelopen april in Dubai werd gearresteerd. In 2013 ontsnapte hij op het nippertje bij een politie-inval in Rotterdam. Hij werd acht jaar gezocht door de National Crime Agency.

Café

De 36-jarige man uit Croxteth, Liverpool, verscheen dinsdag voor Manchester Magistrates Court. De politie vermoedt dat Moogan deelnam aan de smokkel van wekelijks honderden kilo’s cocaïne vanuit Nederland naar Engeland.

In oktober 2013 deed de Nederlandse politie een inval in café De Ketel in Rotterdam. Daar zou worden vergaderd door de groep van Moogan, die wist te ontsnappen. Moogan deed volgens de politie zaken met onder meer twee broers uit Barendrecht die in 2016 tot celstraffen werden veroordeeld.

Paspoorten

Volgens de NCA reisde Moogan sindsdien op valse identiteitspapieren. In 2017 vermoedde de politie dat Moogan nog altijd in Nederland verbleef. Moogan is in april 2021 in Dubai opgepakt als gevolg van een gezamenlijk onderzoek van de politie in Dubai en de NCA. Hij was onder een valse naam in de Verenigde Arabische Emiraten in gereisd.

De NCA hield in 2021 een groep verdachten aan die op professionele manier zeer goede valse Britse paspoorten maakte en verkocht. Moogan zou ook van dit soort papieren gebruik hebben gemaakt.

De politie van Dubai zegt in 2021 ongeveer 150 internationaal gezocht personen te hebben helpen oppakken.