China onderschept 225 kilo coke in container met schroot uit Suriname

De Chinese politie heeft vrijdag bij een inval in een magazijn in het dorp Ping Che 225 kilo cocaïne onderschept en twee mannen van 22 en 29 opgepakt. De drugs zaten verborgen in containers met oud-ijzer uit Suriname. Dat meldt RTHK News.

Ta Kwu Ling

Agenten deden vrijdag een inval in een loods in Ping Che, in Ta Kwu Ling (Hong Kong), waar volgens de autoriteiten 225 kilo cocaïne in beslag is genomen, die zat verstopt tussen containers met schroot die waren verscheept uit Suriname. De drugs zouden in Ping Che zijn opgeslagen voordat ze in andere landen zouden worden verkocht. De coke zou een straatwaarde van 204 miljoen Hong Kong Dollar (ruim 24 miljoen euro) hebben.

In de loods werden twee mannen van 22 en 29 gearresteerd op verdenking van betrokkenheid. Zij verschijnen maandag voor de rechtbank.

Hoofdinspecteur Wilson Tam zei zondag in een persconferentie:

‘Uit ons onderzoek bleek dat het drugshandelsyndicaat enkele vermoedelijk onwetende vrachtwagenchauffeurs in dienst had om hen te helpen bij het ontmantelen van ongeveer 40 ton oud-ijzer uit de containers, waarbij het syndicaat toezicht hield op het lossen. Vervolgens voerden onze agenten de inval uit en vonden we twee werknemers en arresteerden we de andere twee vermoedelijke leden van het drugssyndicaat.’

Lijn Suriname-Hong Kong

Vorige maand werd door de Surinaamse politie nog 50 kilo coke onderschept in auto-onderdelen, waaronder gearboxen en vliegwielen. De coke was klaar om verscheept te worden via Nigeria naar Hong Kong.

Levende vissen

In september vorig jaar werd op Schiphol een lading cocaïne aangetroffen bij een zending levende vissen. De vracht was afkomstig uit Suriname en stond in het zogenaamde ‘dierenhotel’ van de luchthaven, waar de zending wachtte op een overstap naar Hong Kong.

Bevroren vlees

In januari 2022 werd in Hong Kong ruim 135 kilo cocaïne uit Suriname in beslag genomen. De douane en politie vonden 104 blokken cocaïne in een container met bevroren vlees die via Suriname was aangevoerd uit Zuid-Amerika. In maart 2021 werd in Hong Kong een zending vloeibare cocaïne uit Suriname onderschept. De cocaïne zat verstopt in een pakket met health food. Het ging om 1,7 kilo cocaïne.

Ideale markt

Transporten naar China worden door de VN en opsporingsdiensten in de gaten gehouden. Voor de grootschalige internationale cocaïnehandel is China de ideale markt, en Hong Kong het ideale distributiecentrum. De laatste jaren levert een reeks inbeslagnames van cocaïne sterke aanwijzingen op dat de stroom cocaïne naar Hong Kong groeiende is.

Centrale ligging

Hong Kong is door zijn centrale ligging en verbindingen een ideale doorvoerhaven. De meeste cocaïne voor Azië en Oceanië komt overigens volgens de UNODC uit Peru en wordt via de havens in Brazilië, Argentinië en Uruguay verscheept.

In Hong Kong staat op grootschalige handel in een gevaarlijke drug een levenslange gevangenisstraf en een boete van 5 miljoen HK dollar.

