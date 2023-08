Colombiaanse drugsbaron krijgt 45 jaar celstraf in Verenigde Staten

Connect on Linked in

De voormalige topman van de Colombiaanse Clan del Golfo is dinsdag in de Verenigde Staten veroordeeld tot 45 jaar cel voor onder meer drugshandel. Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, had in januari een schuldbekentenis afgelegd.

Tonnen

Ruim een jaar geleden leverde Colombia Úsuga uit naar de Verenigde Staten, hij was in 2021 aangehouden. De Colombiaanse president vergeleek toen zijn arrestatie met die van Pablo Escobar in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

In New York is Úsuga nu veroordeeld voor het leiden van een criminele organisatie, invoer van cocaïne in de Verenigde Staten en samenzwering voor de distributie van cocaïne.

Otoniel heeft bekend verantwoordelijk te zijn voor de invoer van vele tonnen cocaïne in de Verenigde Staten. Ook zette zijn criminele organisatie huurmoordenaars in om personen uit de weg te ruimen.

Als onderdeel van zijn straf moet hij 216 miljoen dollar aan criminele winst betalen aan de Amerikaanse staat.

New York

Hij stond terecht voor de rechtbank in het Eastern District van New York. De Amerikaanse justitie ging ervan uit dat Otoniel twee decennia lang de leider was van de Clan del Golfo, die vooral aan de noordelijke kust van Colombia actief was, en stamt uit de bananenregio Urabá.

Cocaïne die bestemd was voor de VS verstuurde de Clan naar overslagplaatsen in Panama, Costa Rica, Honduras en Mexico.

De Clan del Golfo werkte in Europa samen met Italiaanse criminelen.

Jeugd

Úsuga heeft voor de rechtbank zijn ‘verantwoordelijkheid voor de gepleegde misdaden’ erkend. Ook heeft hij zich verontschuldigd bij de familieleden van de slachtoffers, hun ouders en de Amerikaanse en Colombiaanse regeringen ‘voor de veroorzaakte schade.’

Dinsdag heeft hij voor de rechtbank gezegd: ‘Volg niet hetzelfde pad dat ik heb bewandeld. Het gewapende conflict moet tot het verleden behoren. Wapens moeten in het verleden blijven’, waarbij hij richtte tot de Colombiaanse jeugd.

Mexico

In Colombia zijn de drugsorganisaties niet meer zo machtig als voorheen. Hun invloed is beperkt doordat buitenlandse groepen, met name uit Mexico met Colombiaanse criminelen samenwerken.

Vorig jaar veroordeelde een rechter in de Verenigde Staten een andere topfiguur uit de Clan del Golfo tot 35 jaar cel.