‘Colombiaanse drugsverdachte vrijgelaten door fouten officier van justitie’

De in Colombia van drugshandel beschuldigde Guillermo León Acevedo Ziraldo, alias “Memo Fantasma” (het Spook), is vrijgelaten uit een zwaarbeveiligde gevangenis in Bogotá. Acevedo zat in voorlopige hechtenis voor criminele samenzwering en witwassen. Hij kan tot 40 jaar gevangenisstraf worden veroordeeld als hij schuldig wordt bevonden. Aecevedo was sinds de eeuwwisseling ondergedoken. Een journalist spoorde hem enige jaren geleden op in Madrid. Hij werd in juni 2021 opgepakt, waarna justitie in Bogota een strafzaak begon.

Persoonsverwisseling

Acevedo houdt zijn onschuld vol en stelt dat de hele zaak om een persoonsverwisseling draait. Meer dan een dozijn bronnen die de afgelopen vier jaar door het onderzoeksplatform InSight Crime zijn geraadpleegd, verklaarden echter dat Acevedo lid was van het Medellín-kartel, en deel uitmaakte van de criminele groep die ontstond na de dood van Pablo Escobar, de Oficina de Envigado.

Hij werd uiteindelijk commandant in het ultrarechtse paramilitaire leger van de Autodefensas Unidas de Colombia, AUC), een organisatie die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van tienduizenden Colombianen.

Misstappen

De inhoudelijke behandeling van de zaak begint mogelijk in oktober. Het tussenvonnis van de rechter volgt op een aantal misstappen van aanklager Julio César Ochoa.

Arrestatiebevelen voor medeverdachten werden niet uitgegeven en op een voorbereidende zitting vroeg de aanklager niet om een ​​verlenging van Acevedo’s voorlopige hechtenis. Hij ging ook niet in beroep tegen de beslissing waarbij de vermoedelijke drugsbaron zijn vrijheid werd verleend. Ochoa nam de zaak recent over van een collega.

Corruptie

Het lijkt erop dat de handelwijze van de aanklager, en van diens baas, een procureur-generaal, is ingegeven door corruptie, zo hebben andere officieren van justitie gezegd.

In juni 2021 bleek al dat er een poging was gedaan om een medewerker van het Colombiaanse Openbaar Ministerie om te kopen om stukken uit de zaak in handen te krijgen.

Onderzoeken van InSight Crime toonden aan dat Acevedo in ieder geval 30 miljoen dollar aan vermogen heeft op bankrekeningen, eigendommen en investeringen in Colombia, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië.

Een aangifte wegens smaad tegen de journalist die Guillermo León Acevedo ontmaskerde werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Een strafklacht van de ex-Colombiaanse vice-president, die was beticht van zakelijke contacten met Acevedo, werd ingetrokken.