Colombiaanse vice-president trekt strafklacht tegen journalist in

Connect on Linked in

De Colombiaanse vice-president Marta Lucía Ramírez heeft een strafklacht ingetrokken die ze had gedaan tegen een journalist die haar in verband had gebracht met de dit jaar in Madrid opgespoorde drugshandelaar Guillermo León Acevedo Giraldo, alias “Memo Fantasma” (Het Spook).

Bogotá

In het onderzoek van InsightCrime, dat in de Colombiaanse stad Medellín is gevestigd, dook een vastgoedbedrijf op waarin de echtgenoot van de vice-president (Álvaro Rincón) deelneemt. De grond voor een gebouw in het centrum van Bogotá was deels geleverd door Memo Fantasma, en hij was ook medeinvesteerder. De vice-president is nog steeds ook zakelijk deelnemer in het vastgoedbedrijf.

De vice-president kende de journalist en zocht contact met hem tijdens zijn research naar Memo Fantasma, voorafgaand aan de publicatie. Ze had de informatie over het werk van de journalist via ‘een bron in Washington’.

Deze week heeft ze de aangifte tegen de journalist ingetrokken. De internationale federatie voor de bescherming van journalisten had scherp geprotesteerd tegen de strafrechtelijke vervolging van de journalist Jeremy McDermott.

Vastgoed

McDermott lokaliseerde de verdwenen Acevedo Giraldo dit jaar in Madrid, waar deze eigenaar is van een vastgoedbedrijf. Acevedo Giraldo kondigde aanvankelijk ook een juridische procedure aan maar zette die niet door. De Colombiaanse justitie bevestigde na publicatie de identiteit van Acevedo.

Deze maand heeft de Colombiaanse justitie in Colombia beslag gelegd op vastgoed van Acevedo Giraldo ter waarde van 2 miljoen dollar.

Memo Fantasma was van de jaren negentig tot in deze eeuw een van de leiders van de gewelddadige paramilitaire groep AUC, en handelde in cocaïne. Op zeker moment leek hij echter van de aardbodem verdwenen.

Zie meer:

Onzichtbare drugsbaron opgespoord in Madrid (#3)

Onzichtbare drugsbaron opgespoord in Madrid (#2)

Onzichtbare drugsbaron opgespoord in Madrid (#1)