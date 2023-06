De Ecuadoraanse cocaïnekust (VIDEO)

Connect on Linked in

Nog niet zo lang geleden was Ecuador een van de veiligste landen in Zuid-Amerika. In enkele jaren zijn grote delen van het land afgegleden naar een instabiele samenleving vol geweld. Oorzaak is de toenemende invloed van Mexicaanse drugskartels en de groei van de export van cocaïne naar Europa en Noord-Amerika.

Wapens dragen

Zeker enkele keren per maand wordt in Nederland cocaïne uit Ecuador in beslag genomen.

Vice maakte recent een reportage in het kustgebied in Ecuador, waar de krijgsmacht is ingezet op straat en ’s nachts een avondklok is ingesteld. De president heeft recent de wet gewijzigd zodat burgers wapens mogen dragen om zich te verdedigen.

Gedood

In april slachtten drugscriminelen in de kustplaats Esmeraldas willekeurige bezoekers van een visafslag af. Politici en journalisten worden bedreigd en gedood, en in gevangenissen vallen jaarlijks honderden doden.