De man die 2 miljoen wilde meenemen uit de gelddrukkerij

Connect on Linked in

De rechtbank in Haarlem heeft een 32-jarige man veroordeeld die voor 425.000 euro aan briefjes van 50 euro bij gelddrukkerij Joh. Enschedé in Haarlem heeft verduisterd. Hij krijgt 36 maanden cel opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Zijn plan was om ook nog een bedrag van 1.575.000 euro mee te nemen, maar dat is niet gelukt. Dit speelde zich af in 2017. Een 41-jarige oom van de man, bij wie 30.000 euro van de buit werd aangetroffen, is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur.

Uitzendkracht

De man was via een uitzendbureau als plaatsvervangend teamleider werkzaam bij Joh. Enschedé. Hij had binnen een aantal maanden een belangrijke positie weten te krijgen binnen het bedrijf. Tijdens een van zijn diensten heeft de man dozen met vijftig-euro biljetten ter waarde van in totaal twee miljoen euro apart gezet in een opslagruimte en daar verborgen onder inpakfolie. Vanwege beveiligingsmaatregelen binnen Joh. Enschedé werd ieder personeelslid bij het in- en uitgaan van het pand gewogen. De man kon daardoor alleen beetje bij beetje het geld uit de dozen mee naar buiten nemen. Hij zei dat hij dit had gedaan door biljetten in zijn onderbroek te stoppen.

Ontdekt

De opslagruimte was vrij toegankelijk voor personeel en na anderhalve week werden de verstopte dozen ontdekt. Op camerabeelden van het bedrijf was te zien dat de verdachte degene was die de dozen daar had verstopt. Hij had in de tussentijd 375.000 euro mee naar buiten weten te nemen. In de kleedkamer van het bedrijf werd een tas van de man gevonden waarin hij nog eens 50.000 euro had verstopt.

Een aantal bankbiljetten is terechtgekomen in het reguliere betalingsverkeer. In de auto van een oom van de man bleek ruim 30.000 euro te zijn verstopt, dat afkomstig was van de verduistering bij Joh. Enschedé.

Gokken

Het grootste gedeelte van het geld is niet boven water gekomen, stelt de rechtbank. Over wat er met de buitgemaakte bankbiljetten precies is gebeurd en waar het is gebleven heeft de verdachte weinig openheid van zaken gegeven. De man is na meermalen gaan gokken en heeft luxe goederen gekocht. Zijn verklaring dat hij heeft gehandeld onder bedreiging van zijn oom vindt de rechtbank niet aannemelijk.

De rechtbank gaat ervan uit dat de man een voordeel van 375.000 euro heeft gehad. Dit moet hij aan de Staat betalen.

2015

In 2015 werden er in het bedrijf half voltooide briefjes van 50 euro, zonder serienummer, meegenomen. Een onderzoek daarnaar door de politie liep dood. Een getuige beschikte over geluidsopnames van gesprekken met betrokkenen en had zich gemeld bij de directie van het bedrijf dat Joh. Enschedé over heeft genomen.

Zie:

Getuige “Enschedé” uit getuigenbescherming gezet

Zo steel je miljoenen uit gelddrukkerij Joh. Enschedé

Onderzoek gelddiefstal snel afgerond

Enorme diefstal van euro’s bij Joh. Enschedé