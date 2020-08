De telefoons van kroongetuige Nabil B. (#1)

Connect on Linked in

Over hoeveel telefoons heeft kroongetuige Nabil B. de afgelopen jaren in zijn detentie als moordverdachte kunnen beschikken? En waren dat encryptie(pgp)telefoons of ook gewone telefoons? Er is nog altijd twijfel over de kwestie. B. heeft aangekondigd om morgen tijdens de zitting dinsdag in het Marengo iets over zijn telefoons te gaan zeggen.

Door Wim van de Pol

Nabil B. liet zichzelf met een vuurwapen aanhouden in januari 2017 en meldde zich enige weken later aan als potentiële kroongetuige. Eind december van dat jaar sloot hij een deal met justitie. Hij beloofde alles te zullen vertellen over zijn betrokkenheid bij, en kennis over, liquidaties, in ruil voor een (verlaagde) strafeis van 24 jaar. Hij leverde toen drie telefoons in, maar hij bleef ook in hechtenis beschikken over telefoons.

Justitie verdenkt Nabil B. onder meer van het medeplegen van zeker één concrete moord, van drie andere voorbereidingen of pogingen voor liquidatie en van lidmaatschap van een moorddadige criminele organisatie die mede werd geleid door Ridouan Taghi. De broers Razzouki worden ook gezien als centrale figuren in dat netwerk. Mohamed Razzouki was een goede vriend van Nabil B..

Voorrechten

B. wordt in zijn detentie niet behandeld als een normale verdachte. Hij geniet voorrechten (hij mag meer bezoek ontvangen) zo is op verschillende momenten tijdens zittingen gebleken.

In juli vorig jaar erkende B. op een openbare pro forma-zitting dat hij in december 2017 over een pgp-telefoon beschikte waarmee hij versleutelde berichten bleek te hebben verstuurd, naar in ieder geval Mohamed Razzouki en Ridouan Taghi. Dit tot grote verbazing van de zaaksofficieren van justitie.

Hun collega, de officier van justitie die in 2017 met B. zijn deal overeenkwam, wist wel van het bestaan van die telefoon. Hij was in november 2017 door Derk Wiersum, toen de advocaat van Nabil B., geïnformeerd dat B. een pgp-telefoon op cel had. B. had die stiekem naar binnen laten brengen, hij zei later door Mohamed Razzouki.

Geheime positie

Uit stukken die de rechter-commissaris heeft opgesteld en waar Crimesite inzage in heeft gehad blijkt dat de officier besloot de aanwezigheid van de telefoon verder niet te onderzoeken, ook niet hoe de telefoon in de inrichting was gekomen. Evenmin kwam er controle of B. inderdaad de telefoon niet meer op cel voorhanden had. De officier stelde niet de directie van de PI, en niet de zaaksofficieren in Marengo op de hoogte. De reden hiervoor was dat hij de geheime positie van B. als aankomende kroongetuige niet in gevaar wilde brengen. (tekst gaat door onder reclame)

‘Hij is weg’

Deze passieve houding is opmerkelijk. Ten eerste verbrak Nabil B. het strenge beveiligingsprotokol door ongecontroleerd te communiceren met de buitenwereld. Verder zou deze telefoon een grote rol zou kunnen spelen in het strafrechtelijk onderzoek in Marengo naar liquidaties. Bovendien was de recherche op dat moment niet alleen hiermee druk, men probeerde ook met man en macht achter de verblijfplaats van Ridouan Taghi en de broers Razzouki te komen. De inhoud van de pgp-gesprekken zouden bewijs in het onderzoek naar de Marengo-moorden kunnen zijn en de verkeersgegevens zouden iets over de locatie van Taghi of de Razzouki’s kunnen vertellen.

In het telefoontje van november 2017 zei advocaat Wiersum aan de officier dat zijn cliënt inmiddels niet meer over die telefoon beschikte. Nabil B. bevestigde dat aan de de officier van justitie: ‘hij is weg’, zou hij hebben gezegd.

Broer

Maar dat was niet zo. Of misschien wel. Maar dan had hij weer een nieuwe pgp-telefoon. In juli 2019 heeft Nabil B. erkend dat hij ook na dat telefoontje van Wiersum nog over een pgp-telefoon beschikte, in ieder geval nog rondom het tekenen van zijn overeenkomst op 27 december 2017. En ook rond de tijd dat zijn broer werd doodgeschoten in Amsterdam (in maart 2018). Nog steeds is onbekend is of dat een nieuwe telefoon was of de telefoon waarover Wiersum de officier van justitie inlichtte.

