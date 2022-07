Dinsdag hoger beroep over ‘valse fax’ Willem Endstra

Connect on Linked in

De Haagse zakenman Harry Pen (78) staat dinsdag in hoger beroep terecht voor een mogelijk valse fax die hij volgens een vereffenaar namens de criminele vastgoedondernemer Willem Endstra zou hebben verstuurd. Pen zegt nog miljoenen euro’s tegoed te hebben van de erven Endstra omdat hij in meerdere vastgoedprojecten van Endstra zou hebben geïnvesteerd, onder meer in sportcomplex Mega Sport in Breda. Rechtszaken om dat geld terug te claimen, liepen eerder op niets uit.

Oude zakenpartners

Naast voormalig xtc-handelaar Ronald van Essen strijdt ook Harry Pen als oude zakenrelatie van Endstra om een deel van zijn erfenis. ‘Bankier van de onderwereld’ Willem Endstra werd op 17 mei 2004 geliquideerd voor zijn kantoorpand aan de Apollolaan in Amsterdam-Zuid. Volgens het Amsterdamse gerechtshof in opdracht van onder anderen Willem Holleeder.

In juni 2018 stelde Harry Pen dat Endstra vijf miljoen wilde betalen om Holleeder te laten liquideren.

‘Eerlijk zaken’

In een interview dat Het Parool gisteren publiceerde met Pen zegt de zakenman dat hij bij de Belastingdienst bekendstond om zijn hoge levensstandaard. ‘Ik had kostbare villa’s en auto’s en een groot luxe jacht en zo. Allemaal opgebouwd doordat ik eerlijk zaken deed. Zakenpartners wisten dat ze me konden vertrouwen, en het was boter bij de vis.’

Strijdbaar

Pen deed ook zaken in onroerend goed met Endstra, maar hekelt het feit dat hij als een crimineel en witwasser wordt neergezet in de juridische procedures die hij ruim 18 jaar na de moord op Endstra nog altijd voert met diens erfgenamen. Vooral ook met de vereffenaar die is aangesteld om de nalatenschap af te wikkelen.



Net als voormalig drugshandelaar Ronald van Essen, die eind 1999 blijvend invalide raakte na een liquidatiepoging, strijdt Pen nog altijd voor de miljoenen euro’s die hij zegt tegoed te hebben van de erfgenamen Endstra.

Gebrekkige administratie

Hoewel de rechters tot op heden alle klachten van Pen als ongegrond beoordeelde, geeft de zakenman niet op. Het probleem in alle procedures is echter dat Endstra er een zeer summiere en gebrekkige administratie op nahield.

Fax mogelijk vals

In de slepende procedures draait het met name om onderstaande fax die Willem Endstra op 7 mei 2003 aan Pen zou hebben gestuurd. In de fax gaat het onder meer om het sportcomplex Mega Sport in Breda dat eigendom was van Endstra. De in 2015 overleden crimineel Ron Nyqvist en anderen zagen dat als betaald met hun geld. Huurders van het sportcomplex waren de in 2001 door Nyqvist geliquideerde tweelingbroers Rob en Eric Driesen.

Spelfout

Volgens de vereffenaar van Endstra’s erfenis is de fax mogelijk vals. Zo maakte Endstra nooit spelfouten zoals ‘jouw’ in plaats van ‘jou’. Die spelfout is dus van Pen zelf, stelt de vereffenaar. Ook zou de handtekening vals zijn en zou in de fax ‘geknipt en geplakt’ zijn. Daarnaast zou Endstra nooit ondertekend hebben met ‘Willem Endstra’ en ‘vriendelijke groetjes’. Ook gebruikte hij destijds ander faxpapier met een ander e-mailadres.

Harry Pen is verbolgen over de beschuldiging dat hij de fax zelf heeft gefabriceerd en zegt dat die aantijgingen ‘pertinent onjuist’ zijn. De vereffenaar betoogt dat Pen moet bewijzen dat de fax echt is. De rechtbank gaat daar in mee en wees Pens vorderingen op 5 augustus 2020 af.

Het hoger beroep dient op dinsdag 5 juli.