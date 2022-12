Dreiging bij rechtbank Breda rond moordzaak Michel Weiss

Connect on Linked in

De strafzaak rond Peter L., de verdachte van de moord op Michel Weiss, is vrijdag bijna een half uur later begonnen door extreme veiligheidsmaatregelen. De reden was volgens de rechtbank in Breda een dreiging die donderdag bij de politie binnen kwam. Dat schrijft het ANP.

Michel Weiss (52) uit Den Haag was oprichter van motorclub Trailer Trash Travellers en ook medeoprichter van Caloh Wagoh, waarvan drie kopstukken dit jaar veroordeeld zijn tot levenslang. Hij werd in november 2021 doodgeschoten op een woonwagenkamp in Breda.

Dreiging

Bij de rechtbank in Breda was door de dreiging rond de strafzaak veel politie op de been. Daardoor liep de strafzaak vanmorgen vertraging op. Volgens de rechter kwam er donderdag een dreiging binnen dat er iets in of rond de rechtbank zou plaatsvinden. Daardoor heeft de rechtbank eraan gedacht om de zaak af te gelasten en later in een beveiligde rechtbank te houden.

Over de aard van de dreiging wil de politie niets zeggen. Bezoekers van de rechtbank in Breda zijn extra gefouilleerd en mochten geen spullen mee naar binnen nemen.

Ex-zwager

Volgens het OM schoot Peter L. (38) ruim een jaar geleden zijn ex-zwager Weiss met vijf kogels dood. Op het woonwagenkamp in Breda waar dat gebeurde wonen L. en zijn zus.

Ook de zus van L. staat vrijdag terecht. De advocaat van de ex-vrouw van Weiss, stelt overigens dat haar cliënt niet zou moeten worden vervolgd voor ‘moord in vereniging’. Ze vindt het ‘onmenselijk’ dat zij mede wordt beschuldigd van de moord op de vader van haar kinderen.