Tweetal opnieuw aangehouden voor liquidatiezaak Stefaan Bogaerts (UPDATE)

De politie heeft vorige week twee mannen aangehouden die worden verdacht van de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts. Het gaat om Errol van M. (33) en Marciano M. (43), twee leden van motorclub Caloh Wagoh. Zij werden eerder nog vrijgelaten, maar dankzij een nieuwe getuige denkt het OM nu voldoende bewijs te hebben tegen de twee. De moordzaak maakt deel uit van het omvangrijke liquidatieproces Eris tegen leden van Caloh Wagoh.

Moordcommando

Bogaerts werd op 21 september 2017 geliquideerd vlakbij een kroeg in Spijkenisse waar veel leden van Caloh Wagoh kwamen. De politie denkt dat Bogaerts, die handelde in zeecontainers, is vermoord na een ruzie over gesmokkelde cocaïne. Kroongetuige Tony de G. verklaarde eerder over de moordzaak, maar hij verklaarde niet belastend over Marciano M., die president was van Caloh Wagoh MC in Den Haag. Volgens het Openbaar Ministerie en de politie was M. bij de moord de chauffeur voor de twee uitvoerders Errol van M. en Radjesh “Jack” S. (50) Laatstgenoemde zit al vast voor betrokkenheid bij de beschieting van een huis in Doorn.

Eerder aangehouden

Errol van M. en Marciano M. werden twee keer eerder aangehouden als verdachten in de moordzaak, nadat hun dna-sporen werden gevonden op kleding in een brandende vluchtauto. Ook volgde een tip van de criminele inlichtingendienst en een verklaring van een anonieme bedreigde getuige. Toch kwamen ze weer op vrije voeten wegens gebrek aan bewijs. Op basis van verklaringen van een nieuwe getuige zijn de twee nu wederom aangehouden.

Moordplan Ahmet G.

Justitie heeft inmiddels ook een nieuw moordplan toegevoegd aan het Eris-dossier. Het gaat om een plan om de Turks/Amstelveense crimineel Ahmet G. te liquideren. De recherche denkt dat een moordcommando onder leiding van Radjesh S. in augustus 2018 voorbereidingshandelingen ondernam om G. te liquideren. Bewijs zou komen uit pgp-gesprekken die Caloh Wagoh-president Delano “Keylow” R. voerde met een medeverdachte. Het moordplan mislukt als verdachte Robert R. (ook Caloh Wagoh-lid) samen met Radjesh S. en Roziena A. op de A4 worden aangehouden.

S. is hiervoor maandag gedagvaard. Zijn medeverdachten zijn vooralsnog niet gedagvaard binnen het Eris-proces. Hun eventuele vervolging zal volgens het OM mogelijk afzonderlijk plaatsvinden.

Ahmet G. raakte samen met zijn dochter in maart 2019 gewond bij een liquidatiepoging in Amstelveen. Die zaak maakt echter geen deel uit van het Eris-proces.

Het OM verdenkt in het Eris-proces in totaal 20 verdachten, onder wie kroongetuige Tony de G., van onder meer vijf liquidaties en tien liquidatiepogingen. De inhoudelijke behandeling van de megastrafzaak moet plaatsvinden vanaf augustus 2021.